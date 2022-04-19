Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Cura dei capelli
Tutte le serie
MoistureProtect Piastra per capelli
Fuori produzione
Supporto
HP8372/00
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Istruzioni d'uso
Dichiarazione di conformità UE - English (US)
Tutti (5)
È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Cosa fa la funzione di ionizzazione dello styler Philips?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
È possibile utilizzare lo styler Philips sui capelli bagnati?
Pulizia dello styler per capelli Philips
Lo styler per capelli Philips produce vapore
Lo styler Philips emette uno strano odore
È normale che la piastra per capelli Philips emetta un forte crepitio?
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Trova un centro di assistenza
Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti