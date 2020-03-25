Ho avuto, grazie a Philiphs, la possibilità di provare questa nuova piastra da loro realizzata. Mi ha colpito fin da subito, partendo dal packaging che mostra i suoi dettagli e le sue funzionalità, arrivando allo styling: per questo l'ho provata fin da subito per la curiosità di vedere che effetto avrebbe fatto sui miei capelli lisci e devo dire che ne sono rimasta più che soddisfatta. ll colore bianco ed oro rosa è difficile da trovare nelle altre piastre comuni, le piastre in titanio velocizzano la stiratura, è molto maneggevole e leggera, è possibile visualizzare i gradi sullo schermo a led, si scalda in 10 secondi ed è comoda anche da mettere in valigia grazie all'astuccio per conservarla. Ma la sua particolarità è il Moisture Protect che protegge e non brucia i capelli, rendendoli morbidi e lucenti, come una piega appena usciti dal parrucchiere. Nonostante i miei capelli siano lisci, non li ho mai avuti così belli!