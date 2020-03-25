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Fuori produzione
Tecnologia MoistureProtect
Ionic
Piastre in ceramica flessibili
Il sensore analizza i tuoi capelli 30 volte al secondo e regola la temperatura al fine di preservarne la naturale idratazione.
Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci, lucenti e senza effetto crespo.
Le piastre flessibili si muovono per regolare la pressione sui capelli. In questo modo, il fusto del capello è protetto da danni e si spezza meno facilmente.
4.7
su 5
13
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Sun92
25/03/2020
Italia
Capelli morbidissimi
Ho scoperto questa piastra e ne sono rimasta innamorata. Ho i capelli molto lunghi e sono sempre alla ricerca di piastre che non rovinano i capelli e questa volta ho fatta la scelta corretta. Lascia i capelli morbidissimi e lucenti , liscio perfetto in semplici gesti, inoltre non brucia assolutamente i capelli perché é dotata di un meccanismo di autoregolazione del calore! Sono molto soddisfatta, consiglio vivamente.
Pro
Regolazione della temperatura , meccanismo a ioni
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
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Beona18
20/03/2020
Italia
Parte della promozione
Veloce, pratico e lascia i capelli morbidi
Questa piastra mi ha piacevolmente sorpresa per la velocità che ha di riscaldarsi e quindi essere immediatamente pronta all'uso e perché lascia i capelli morbidi senza seccarli durante il passaggio della piastra. Consiglio
Pro
Velocità di riscaldamento
Contro
Forse piastra leggermente piccola
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
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Nicoleemme
19/03/2020
Italia
Parte della promozione
Capelli sempre perfetti
Una piastra davvero splendida, non è il mio primo prodotto philips e devo dire che sono davvero sodisfatta! Capelli morbidi setosi e super lisci soprattutto grazie alle sue piastre flessibili rivestite in titanio, la tecnologia agli ioni e il sensore moisture protect! Provare per credere! Inoltre è davvero molto veloce ad arrivare alla temperatura da voi scelta, la piastra è leggere e maneggevole! La durata della piega è ottima!
Pro
Leggera, maneggevole, lascia capelli morbidi
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect