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Fuori produzione

MoistureProtectPiastra per capelli

HP8372/00

4.7
| (13) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Preserva la naturale idratazione dei tuoi capelli
La tecnologia con sensore protegge il livello di idratazione dei capelli. Il sensore rileva lo stato dei capelli 30 volte al secondo e adatta la temperatura in modo da conservarne l'idratazione naturale. Conserva l'idratazione fino al 63% (misurata dopo 1 passata nel 2013).
Vedi tutti i vantaggi

Per un sano splendore

Preserva la naturale idratazione dei tuoi capelli

  • Tecnologia MoistureProtect

  • Ionic

  • Piastre in ceramica flessibili

Perfetta idratazione con l'innovativo sensore

Perfetta idratazione con l'innovativo sensore

Il sensore analizza i tuoi capelli 30 volte al secondo e regola la temperatura al fine di preservarne la naturale idratazione.

Neutralizza l'energia statica per capelli lisci e luminosi

Neutralizza l'energia statica per capelli lisci e luminosi

Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci, lucenti e senza effetto crespo.

Applica meno pressione sui capelli onde evitare che si spezzino

Applica meno pressione sui capelli onde evitare che si spezzino

Le piastre flessibili si muovono per regolare la pressione sui capelli. In questo modo, il fusto del capello è protetto da danni e si spezza meno facilmente.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.7

su 5

13

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

25/03/2020

Italia

Italia

Capelli morbidissimi

Ho scoperto questa piastra e ne sono rimasta innamorata. Ho i capelli molto lunghi e sono sempre alla ricerca di piastre che non rovinano i capelli e questa volta ho fatta la scelta corretta. Lascia i capelli morbidissimi e lucenti , liscio perfetto in semplici gesti, inoltre non brucia assolutamente i capelli perché é dotata di un meccanismo di autoregolazione del calore! Sono molto soddisfatta, consiglio vivamente.

Pro

Regolazione della temperatura , meccanismo a ioni

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect

Sì, consiglio questo prodotto

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20/03/2020

Italia

Italia

Veloce, pratico e lascia i capelli morbidi

Questa piastra mi ha piacevolmente sorpresa per la velocità che ha di riscaldarsi e quindi essere immediatamente pronta all'uso e perché lascia i capelli morbidi senza seccarli durante il passaggio della piastra. Consiglio

Pro

Velocità di riscaldamento

Contro

Forse piastra leggermente piccola

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect

Sì, consiglio questo prodotto

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19/03/2020

Italia

Italia

Capelli sempre perfetti

Una piastra davvero splendida, non è il mio primo prodotto philips e devo dire che sono davvero sodisfatta! Capelli morbidi setosi e super lisci soprattutto grazie alle sue piastre flessibili rivestite in titanio, la tecnologia agli ioni e il sensore moisture protect! Provare per credere! Inoltre è davvero molto veloce ad arrivare alla temperatura da voi scelta, la piastra è leggere e maneggevole! La durata della piega è ottima!

Pro

Leggera, maneggevole, lascia capelli morbidi

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MoistureProtect HP8374/00 Piastra per capelli MoistureProtect

Sì, consiglio questo prodotto

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