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Fuori produzione
Supporto
HC3400/15
Fuori produzione
È possibile utilizzare il regolacapelli Philips per radere i peli del corpo?
È possibile utilizzare il Bodygroom Philips quando è collegato alla presa di corrente?
Come si pulisce il Bodygroom Philips?
È possibile risciacquare il Bodygroom Philips con acqua?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Perché all'interno di regolabarba/regolacapelli/Multigroom è presente del grasso bianco?
Come si tagliano i capelli con un regolacapelli o un Multigroom Philips?
Come si agganciano/sganciano gli accessori del Philips Groomer?
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto