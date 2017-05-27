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Fuori produzione
HC3400/15
REGOLACAPELLI serie 3000 - Taglia due volte più veloce*
Il REGOLACAPELLI serie 3000 è costruito per durare ed è progettato per garantire ottime prestazioni. Il gruppo lame innovativo, le lame in acciaio inox e il pettine regolabile sono realizzati per garantirti sempre un taglio veloce e preciso.
Lame in acciaio inossidabile
13 impostazioni di lunghezza
Utilizzo con cavo
Taglia ogni tipo di capelli grazie alla tecnologia avanzata DualCut, che unisce un gruppo lame con doppia affilatura e funzionamento con attrito ridotto. L'innovativo gruppo lame è stato progettato per offrire sempre prestazioni ottimali, con una velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali regolacapelli Philips.*
Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile per un'affilatura a lunga durata.
Seleziona e blocca facilmente la lunghezza che desideri tramite il pettine regolabile, che offre 12 impostazioni di lunghezza bloccabili comprese tra 1 e 23 mm, con intervalli precisi di 2 mm tra una lunghezza e l'altra. Oppure puoi usarlo senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
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4.0
su 5
3
Recensioni
agoavon
27/05/2017
Italia
dire che è eccellente è riduttivo!!!
ottimo taglia capelli, il mio fidanzato è entusiasto, l'ha trovato velocissimo e facile da usare anche da soli.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli
sanoma
16/07/2016
Italia
Compratore verificato
Prodotto economico ma valido
Un piccolo esempio di semplicità, un prodotto che fà il proprio lavoro ad un piccolo prezzo, senza il bisogno di spendere un enormità
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
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grandepuffo20
01/08/2017
Italia
Impreciso quando usato col pettine
Troppo ingombrante. Inoltre quando è usato col pettine per una lunghezza diversa dal minimo lascia delle strisce di capelli di lunghezza differente difficili da portare allo stesso livello dei capelli circostanti.
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli
Euromonitor International, volume di vendita al dettaglio in unità, prodotti per la cura della persona elettrici costituiti dalla combinazione di categorie di rasoi per il corpo, prodotti per la pulizia del viso e apparecchi per la cura dei capelli elettrici, dati per il 2025.
Rispetto al suo predecessore Philips