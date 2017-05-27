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Fuori produzione

Hairclipper series 3000Regolacapelli

HC3400/15

4

| (3) Recensioni

REGOLACAPELLI serie 3000 - Taglia due volte più veloce*

Il REGOLACAPELLI serie 3000 è costruito per durare ed è progettato per garantire ottime prestazioni. Il gruppo lame innovativo, le lame in acciaio inox e il pettine regolabile sono realizzati per garantirti sempre un taglio veloce e preciso.

Vedi tutti i vantaggi

Il marchio di prodotti per la cura del corpo elettrici preferito al mondo1

con tecnologia DualCut per un taglio più veloce e preciso

REGOLACAPELLI serie 3000 - Taglia due volte più veloce*

  • Lame in acciaio inossidabile

  • 13 impostazioni di lunghezza

  • Utilizzo con cavo

Gruppo lame doppiamente affilate con frizione ridotta

Gruppo lame doppiamente affilate con frizione ridotta

Taglia ogni tipo di capelli grazie alla tecnologia avanzata DualCut, che unisce un gruppo lame con doppia affilatura e funzionamento con attrito ridotto. L'innovativo gruppo lame è stato progettato per offrire sempre prestazioni ottimali, con una velocità di taglio doppia rispetto ai tradizionali regolacapelli Philips.*

Lame auto-affilanti in acciaio per un'affilatura a lunga durata

Lame auto-affilanti in acciaio per un'affilatura a lunga durata

Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile per un'affilatura a lunga durata.

13 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 23 mm)

13 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 23 mm)

Seleziona e blocca facilmente la lunghezza che desideri tramite il pettine regolabile, che offre 12 impostazioni di lunghezza bloccabili comprese tra 1 e 23 mm, con intervalli precisi di 2 mm tra una lunghezza e l'altra. Oppure puoi usarlo senza pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

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4.0

su 5

3

Recensioni

2
1

27/05/2017

Italia

Italia

dire che è eccellente è riduttivo!!!

ottimo taglia capelli, il mio fidanzato è entusiasto, l'ha trovato velocissimo e facile da usare anche da soli.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli

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16/07/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto economico ma valido

Un piccolo esempio di semplicità, un prodotto che fà il proprio lavoro ad un piccolo prezzo, senza il bisogno di spendere un enormità

Sì, consiglio questo prodotto

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01/08/2017

Italia

Italia

Impreciso quando usato col pettine

Troppo ingombrante. Inoltre quando è usato col pettine per una lunghezza diversa dal minimo lascia delle strisce di capelli di lunghezza differente difficili da portare allo stesso livello dei capelli circostanti.

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3400/15 Regolacapelli

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Esclusioni di responsabilità

  1. Euromonitor International, volume di vendita al dettaglio in unità, prodotti per la cura della persona elettrici costituiti dalla combinazione di categorie di rasoi per il corpo, prodotti per la pulizia del viso e apparecchi per la cura dei capelli elettrici, dati per il 2025. 

  1. Rispetto al suo predecessore Philips