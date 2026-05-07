Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Umidificatori e purificatori d'aria
Tutte le serie
Filtro sostitutivo originale Integrato 3 in 1
Supporto
FYM860/30
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Un filtraggio a 3 strati con il filtro HEPA NanoProtect, carboni attivi e prefiltro assicura una protezione completa contro batteri, polline, polvere, PM2.5, forfora di animali domestici, gas e altri agenti inquinanti. Si tratta di un filtro sostitutivo per Air Performer.
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti