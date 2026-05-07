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Un filtraggio a 3 strati con il filtro HEPA NanoProtect, carboni attivi e prefiltro assicura una protezione completa contro batteri, polline, polvere, PM2.5, forfora di animali domestici, gas e altri agenti inquinanti. Si tratta di un filtro sostitutivo per Air Performer.

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  • 7 May 2026

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