Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
FYM860/30
Durata di 12 mesi
Filtra il 99,97% di particelle di dimensioni di 0,003 um
Prefiltro, HEPA, carbone attivo
Filtra gas e odori
Il filtro originale Philips è stato progettato insieme al dispositivo e sono perfettamente compatibili. Ciò garantisce un funzionamento senza interruzioni del dispositivo.
Il filtro integrato Philips 3 in 1 offre una protezione costante e garantisce un filtraggio ottimale fino a 12 mesi. (1)
Il dispositivo Philips indica quando pulire il pre-filtro e quando sostituire il filtro, operazione che richiede meno di un minuto. Ciò rende la manutenzione del dispositivo semplice e garantisce al contempo sempre aria pulita e sana.
Recensioni
(1) La durata consigliata viene calcolata in base al tempo di utilizzo medio degli utenti Philips e ai dati dell'OMS sul livello di inquinamento della città. La durata effettiva è influenzata dall'ambiente e dalla frequenza di utilizzo.
(2) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips.
(3) Calcolo effettuato sulla base del test standard NRCC-54013 utilizzando fumo di sigaretta. Esito CADR con test eseguito in conformità a GB/T18801-2015.
(4) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di cloruro di sodio da un laboratorio di terze parti.
(5) I purificatori d'aria Philips offrono un tasso di erogazione di aria pulita e un'efficienza energetica maggiori grazie al filtro HEPA NanoProtect rispetto a un filtro HEPA H13, testato in base a GB/T 18801.