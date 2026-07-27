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Tutte le serie

  • 3 filtri in uno per prestazioni ottimali e durature
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Filtro sostitutivo originaleIntegrato 3 in 1

FYM860/30

3 filtri in uno per prestazioni ottimali e durature
Un filtraggio a 3 strati con il filtro HEPA NanoProtect, carboni attivi e prefiltro assicura una protezione completa contro batteri, polline, polvere, PM2.5, forfora di animali domestici, gas e altri agenti inquinanti. Si tratta di un filtro sostitutivo per Air Performer.
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Filtro Philips originale che si adatta perfettamente

3 filtri in uno per prestazioni ottimali e durature

  • Durata di 12 mesi

  • Filtra il 99,97% di particelle di dimensioni di 0,003 um

  • Prefiltro, HEPA, carbone attivo

  • Filtra gas e odori

Perfetta scelta per prestazioni sempre elevate

Perfetta scelta per prestazioni sempre elevate

Il filtro originale Philips è stato progettato insieme al dispositivo e sono perfettamente compatibili. Ciò garantisce un funzionamento senza interruzioni del dispositivo.

12 mesi di utilizzo

12 mesi di utilizzo

Il filtro integrato Philips 3 in 1 offre una protezione costante e garantisce un filtraggio ottimale fino a 12 mesi. (1)

Seguire indicaz. durata residua del filtro intelligente

Seguire indicaz. durata residua del filtro intelligente

Il dispositivo Philips indica quando pulire il pre-filtro e quando sostituire il filtro, operazione che richiede meno di un minuto. Ciò rende la manutenzione del dispositivo semplice e garantisce al contempo sempre aria pulita e sana.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) La durata consigliata viene calcolata in base al tempo di utilizzo medio degli utenti Philips e ai dati dell'OMS sul livello di inquinamento della città. La durata effettiva è influenzata dall'ambiente e dalla frequenza di utilizzo.

  2. (2) Applicabile solo nei Paesi in cui è disponibile il negozio Philips.

  3. (3) Calcolo effettuato sulla base del test standard NRCC-54013 utilizzando fumo di sigaretta. Esito CADR con test eseguito in conformità a GB/T18801-2015.

  4. (4) Dall'aria che passa attraverso il filtro, test con aerosol di cloruro di sodio da un laboratorio di terze parti.

  5. (5) I purificatori d'aria Philips offrono un tasso di erogazione di aria pulita e un'efficienza energetica maggiori grazie al filtro HEPA NanoProtect rispetto a un filtro HEPA H13, testato in base a GB/T 18801.