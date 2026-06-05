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Umidificatore Serie 2000 e 3000 Filtro di umidificazione

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Umidificatore Serie 2000 e 3000Filtro di umidificazione

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Umidificatore Serie 2000 e 3000 Filtro di umidificazione

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Il filtro di umidificazione originale di Philips si adatta perfettamente al tuo apparecchio, garantendo prestazioni sempre elevate. Sfrutta la tecnologia NanoCloud per rilasciare particelle invisibili, umidificando l'aria e riducendo la diffusione dei batteri del 99% (1)

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  • 5 June 2026

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