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Garanzia di 2 anni
FY3446/30
HU2718/10R1
HU2716/10R1
HU3916/10R1
HU3918/10R1
HU2716/10
HU2718/10
HU3916/10
HU3918/10
Compatibile con Serie 2000 e 3000
Contenuto della confezione: 1 filtro
Durata fino a 6 mesi
Filtro originale Philips
Filtri sostitutivi per gli umidificatori Philips Serie 2000 e 3000: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Il numero di modello dell'umidificatore si trova sulla parte inferiore del dispositivo.
I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 6 mesi (1), riducendo problemi e costi.
Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.
Recensioni
(1) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.
(2) Rispetto ai moduli umidificatore a ultrasuoni standard che non contengono una tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, secondo i test effettuati da un laboratorio indipendente.