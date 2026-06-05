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Caffè
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Serie 5400 Macchine da caffè automatica con cappuccinatore
Supporto
EP5447/90R1
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Philips 5400 Series Fully automatic espresso machines EP5447/90 - English (US)
Milk TwisterPannarello
Macchina da caffè totalmente automaticaVassoio antigoccia
Coperchio per macinacaffè
Macchina da caffè totalmente automaticaContenitore per fondi di caffè
Macchina da caffè totalmente automaticaMisurino del caffè
Macchina da caffè totalmente automaticaSerbatoio dell'acqua
Macchina da caffè totalmente automaticaCoperchio del vassoio antigoccia in metallo
Pannello anteriore del cassetto per i fondi di caffè
Serbatoio dell'acqua
Bustine per la pulizia del circuito latte
Milk TwisterMontalatte elettrico
Piccolo filtro dell'acqua
Macchina da caffèLubrificante per il gruppo erogatore Philips
Spazzolina per pulizia
Cartina per misurare la durezza dell'acqua
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