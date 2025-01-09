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Ricondizionati

Serie 5400Macchine da caffè automatica con cappuccinatore

EP5447/90R1

4.5

| (2464) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

12 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

Prepara gustose bevande a base di caffè come espresso, caffè, cappuccino e latte macchiato premendo semplicemente un pulsante. LatteGo ricopre le bevande con una morbida e setosa schiuma di latte, è facile da impostare e puoi pulirlo in appena 15 secondi*

Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire di sempre*

12 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

  • 12 bevande

  • Macine 100% in ceramica

  • Sistema latte: caraffa automatica LatteGo

  • Filtro AquaClean purifica e decalcifica l'acqua

Facile scelta delle tue varietà di caffè preferite grazie al display intuitivo

Facile scelta delle tue varietà di caffè preferite grazie al display intuitivo

Grazie al nostro display intuitivo, solo pochi minuti ti separano dalla tua prossima deliziosa tazza di caffè. Bastano pochi passaggi per personalizzare il gusto dei chicchi di caffè freschi e trasformare facilmente i tuoi desideri in realtà.

Regola l'aroma e la quantità con il sistema di personalizzazione del caffè

Regola l'aroma e la quantità con il sistema di personalizzazione del caffè

Prepara il caffè come piace a te con le impostazioni facilmente regolabili del sistema di personalizzazione per l'intensità e la lunghezza del caffè e del latte.

Schiuma di latte liscia come la seta grazie al sistema LatteGo a velocità elevata

Schiuma di latte liscia come la seta grazie al sistema LatteGo a velocità elevata

Aggiungi il tocco finale al tuo caffè con una schiuma di latte dalla consistenza vellutata. Grazie alla tecnologia ciclonica per montare il latte, LatteGo rilascia un potente flusso di microbollicine a una velocità di 394 metri al secondo, creando una schiuma di latte ricca e densa.

Specifiche tecniche

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4.5

su 5

2464

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

09/01/2025

Italia

Italia

Semplice ed intuitiva, ottimo caffè!

In famiglia siamo ogni giorno più soddisfatti del nostro acquisto tanto che abbiamo mantenuto le impostazioni di default del produttore per quanto riguarda la macinatura, sarà che abbiamo avuto la fortuna di trovare subito il caffè in grani più adatto per le nostre esigenze ma è praticamente come bere il caffè al bar. Anche il sistema Lattego soddisfa i nostri gusti, la schiuma è compatta, il cappuccino e il latte macchiato risultano eccellenti. Ottima la possibilità di avere un profilo utente per ogni componente della famiglia, in questo modo trovati i parametri più adatti ad ognuno questi rimangono memorizzati. Semplice la pulizia sia del gruppo infusore che del sistema Lattego, basta seguire le istruzioni a video...a parte ho acquistato le pastiglie per una pulizia più approfondita da effettuare una volta al mese. Insieme alla macchina arriva anche il filtro anticalcare che però non utilizzo in quanto nel serbatoio aggiungo solo acqua osmotizzata. In conclusione mi sento di consigliare l'acquisto di questa ottima macchina per il caffè completamente automatica.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Series 5400 LatteGo EP5441/50 Macchina da caffè automatica

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Series 5400 LatteGo EP5441/50 Macchina da caffè automatica

12/09/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Super

Mi trovo molto bene il caffè è buonissimo e il cappuccino è buonissimo la comprerai mille volte

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Series 5400 LatteGo EP5447/90 Macchina da caffè automaticha

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Series 5400 LatteGo EP5447/90 Macchina da caffè automaticha

12/04/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Macchina finora eccezionale, migliore delle aspett

Sono sincero prima dell’acquisto ero indeciso tra questo prodotto e una De Longhi con le stesse caratteristiche di questa, forse qualche bevanda in più De Longhi e qualche accorgimento tecnico questa della Philips. Ero più orientato su questa vista anche esperienza precedente con Saeco. Poi mi sono fatto condizionare dal venditore e ho acquistato De Longhi. Mai più, subito problemi all’accensione, diceva macchina sporca, fare pulizia decalcificante e poi si è bloccato il carrello interno ed è andata in stato di errore. Restituita e preso subito Philips 5400 latte go. Bellissima e funzionale, finora oserei dire eccezionale perché non mi aspettavo anche le funzioni di 4 utenti memorizzate in modo semplice e intuitivo, la macchina descrive sul display ogni passaggio e ti indica ogni procedura da compiere, fantastica, e ultima posizione impostata resta in memoria in automatico. Il caffè è ottimo, bella schiuma e gusto raffinato, il macinatore in ceramica fa la differenza. Spero che continui così perché sono veramente soddisfatto, anche il cappuccino e il caffellatte davvero buoni.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Series 5400 LatteGo EP5441/50 Macchina da caffè automatica

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Series 5400 LatteGo EP5441/50 Macchina da caffè automatica

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Esclusioni di responsabilità

  1. In base a test condotti su consumatori in Germania su macchine da caffè completamente automatiche (2018).

  2. Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.

  3. in base a una temperatura di 70-82 °C