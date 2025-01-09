Sono sincero prima dell’acquisto ero indeciso tra questo prodotto e una De Longhi con le stesse caratteristiche di questa, forse qualche bevanda in più De Longhi e qualche accorgimento tecnico questa della Philips. Ero più orientato su questa vista anche esperienza precedente con Saeco. Poi mi sono fatto condizionare dal venditore e ho acquistato De Longhi. Mai più, subito problemi all’accensione, diceva macchina sporca, fare pulizia decalcificante e poi si è bloccato il carrello interno ed è andata in stato di errore. Restituita e preso subito Philips 5400 latte go. Bellissima e funzionale, finora oserei dire eccezionale perché non mi aspettavo anche le funzioni di 4 utenti memorizzate in modo semplice e intuitivo, la macchina descrive sul display ogni passaggio e ti indica ogni procedura da compiere, fantastica, e ultima posizione impostata resta in memoria in automatico. Il caffè è ottimo, bella schiuma e gusto raffinato, il macinatore in ceramica fa la differenza. Spero che continui così perché sono veramente soddisfatto, anche il cappuccino e il caffellatte davvero buoni.