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  • Umidità ideale e aria pulita in una volta sola
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Ricondizionati

Series 5000Deumidificatore e purificatore 2 in 1

DE5305/11R1

Umidità ideale e aria pulita in una volta sola
Ripristina livelli di umidità ottimali ed elimina gli agenti inquinanti presenti nell'aria con un unico dispositivo. Proteggi la tua casa e la tua famiglia da muffe, batteri e virus e goditi i benefici di un'aria salubre e pulita con il semplice tocco di un pulsante.
Vedi tutti i vantaggi

Questo prodotto è ricondizionato ed è stato testato dal nostro team. Scopri di più

Doppia funzione. Doppia protezione.

Umidità ideale e aria pulita in una volta sola

  • Deumidifica l'aria fino a 26,5 L/D

  • Purifica con una potente filtrazione di 270 m3/h (CADR)

  • Filtro HEPA NanoProtect

  • Si adatta in modo intelligente alla qualità dell'aria nei tuoi ambienti interni

  • Ecocompatibile, ma potente

Riduce l'umidità, previene la muffa ed elimina gli odori stantii

Riduce l'umidità, previene la muffa ed elimina gli odori stantii

Progettato per ripristinare una piacevole temperatura in ambienti interni. Rimuove efficacemente l'umidità e aiuta a combattere muffa, condensa e odori stantii. Previene la crescita di allergeni e protegge la casa dai danni causati dall'umidità.

Rimuove fino a 26,5 L/D (1) o 48 bottiglie d'acqua (2)

Rimuove fino a 26,5 L/D (1) o 48 bottiglie d'acqua (2)

Rimuove fino a 14,2 litri di umidità dall'aria ogni giorno, ideale per ambienti fino a 137 m³ (3). Riduce l'umidità da un livello poco salutare del 90% a un confortevole 60% in soli 17 minuti (4). Il capiente serbatoio da 4 litri offre una maggiore autonomia, senza bisogno di svuotarlo di frequente.

Rimuove gli agenti inquinanti in meno di 11 minuti

Rimuove gli agenti inquinanti in meno di 11 minuti

Con un potente filtraggio di 270 m3/h (CADR) (5), può purificare una stanza di 48 m2 in 14 minuti (6). Rimuove fino al 99,9% dei virus presenti nell'aria come H1N1 (influenza) (7) e batteri (8). Intrappola fino al 99,99% di allergeni di acari della polvere, polline, animali o spore di muffa (7), fattori scatenanti sintomi di allergia o febbre da fieno (8)

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Testato da un laboratorio indipendente certificato secondo lo standard GB/T19411-2003 a 35 °C e 90% di umidità relativa.

  2. (2) Calcolato in base al tasso di umidità relativa, diviso per una bottiglia standard da 550 ml di acqua potabile.

  3. (3) Area di deumidificazione adatta calcolata secondo JEM1411:1998 (categoria di appartamenti moderni in cemento) con altezza della stanza di 2,5 m.

  4. (4) Calcolato: 20 m3, dal 60% di umidità relativa a 27°, testato da un laboratorio indipendente secondo lo standard GB/T 19411-2003. I risultati possono variare a causa della ventilazione naturale, del rilascio o dell'assorbimento dell'umidità e di diverse temperature.

  5. (5) Testato da un laboratorio indipendente certificato, in conformità allo standard GB/T18801-2022

  6. (6) Calcolato in conformità allo standard GB/T18801:2022, in base all'aria che passa attraverso il filtro in una stanza di 48 m3, CADR 270 m3/h.

  7. (7) Testato in conformità allo standard GB/T18801-2022 da un laboratorio indipendente certificato in una stanza di 30 m3, utilizzando la velocità Turbo in modalità di purificazione per 1 ora

  8. (8) Testato in conformità allo standard GB21551.3-2010 da un laboratorio indipendente certificato con S. Albus, in una stanza di 30 m3, utilizzando la velocità Turbo in modalità di purificazione per 1 ora

  9. (9) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata con acari della polvere domestica, polline di betulla e allergeni dei gatti secondo il test SOP 350.003 dell'istituto austriaco OFI

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) (La rinite allergica e il suo impatto sull'asma) 2008, scritto da J. Bousquet e circa 50 altri KOL (Key Opinion Leader), Allergy (Allergia) 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  11. (11) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testato in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003um, iUTA

  12. (12) Rispetto all'asciugatura naturale dei panni al chiuso; test eseguito da Philips

  13. (13) Testato con 20 magliette sintetiche; test eseguito da Philips

  14. (14) In base alla qualità dell'aria e alla frequenza di utilizzo

  15. (15) Calcolato: potenziale di riscaldamento globale (GWP) di R134a (1.300) e R290 (&lt;3)