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Garanzia di 2 anni
DE5305/11
Deumidifica l'aria fino a 26,5 L/D
Purifica con una potente filtrazione di 270 m3/h (CADR)
Filtro HEPA NanoProtect
Si adatta in modo intelligente alla qualità dell'aria nei tuoi ambienti interni
Ecocompatibile, ma potente
Progettato per ripristinare una piacevole temperatura in ambienti interni. Rimuove efficacemente l'umidità e aiuta a combattere muffa, condensa e odori stantii. Previene la crescita di allergeni e protegge la casa dai danni causati dall'umidità.
Rimuove fino a 14,2 litri di umidità dall'aria ogni giorno, ideale per ambienti fino a 137 m³ (3). Riduce l'umidità da un livello poco salutare del 90% a un confortevole 60% in soli 17 minuti (4). Il capiente serbatoio da 4 litri offre una maggiore autonomia, senza bisogno di svuotarlo di frequente.
Con un potente filtraggio di 270 m3/h (CADR) (5), può purificare una stanza di 48 m2 in 14 minuti (6). Rimuove fino al 99,9% dei virus presenti nell'aria come H1N1 (influenza) (7) e batteri (8). Intrappola fino al 99,99% di allergeni di acari della polvere, polline, animali o spore di muffa (7), fattori scatenanti sintomi di allergia o febbre da fieno (8)
Recensioni
(1) Testato da un laboratorio indipendente certificato secondo lo standard GB/T19411-2003 a 35 °C e 90% di umidità relativa.
(2) Calcolato in base al tasso di umidità relativa, diviso per una bottiglia standard da 550 ml di acqua potabile.
(3) Area di deumidificazione adatta calcolata secondo JEM1411:1998 (categoria di appartamenti moderni in cemento) con altezza della stanza di 2,5 m.
(4) Calcolato: 20 m3, dal 60% di umidità relativa a 27°, testato da un laboratorio indipendente secondo lo standard GB/T 19411-2003. I risultati possono variare a causa della ventilazione naturale, del rilascio o dell'assorbimento dell'umidità e di diverse temperature.
(5) Testato da un laboratorio indipendente certificato, in conformità allo standard GB/T18801-2022
(6) Calcolato in conformità allo standard GB/T18801:2022, in base all'aria che passa attraverso il filtro in una stanza di 48 m3, CADR 270 m3/h.
(7) Testato in conformità allo standard GB/T18801-2022 da un laboratorio indipendente certificato in una stanza di 30 m3, utilizzando la velocità Turbo in modalità di purificazione per 1 ora
(8) Testato in conformità allo standard GB21551.3-2010 da un laboratorio indipendente certificato con S. Albus, in una stanza di 30 m3, utilizzando la velocità Turbo in modalità di purificazione per 1 ora
(9) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata con acari della polvere domestica, polline di betulla e allergeni dei gatti secondo il test SOP 350.003 dell'istituto austriaco OFI
(10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) (La rinite allergica e il suo impatto sull'asma) 2008, scritto da J. Bousquet e circa 50 altri KOL (Key Opinion Leader), Allergy (Allergia) 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(11) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testato in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003um, iUTA
(12) Rispetto all'asciugatura naturale dei panni al chiuso; test eseguito da Philips
(13) Testato con 20 magliette sintetiche; test eseguito da Philips
(14) In base alla qualità dell'aria e alla frequenza di utilizzo
(15) Calcolato: potenziale di riscaldamento globale (GWP) di R134a (1.300) e R290 (<3)