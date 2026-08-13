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  • Scaccia gli odori stantii e promufa l'ambiente
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Serie 3000Deumidificatore

DE3306/11

Scaccia gli odori stantii e promufa l'ambiente
Questo potente deumidificatore ripristina livelli di umidità ottimali in pochi minuti, asciugando rapidamente gli indumenti più delicati. Diffondi nell'aria i tuoi oli essenziali preferiti e goditi una casa fresca e salubre.
Vedi tutti i vantaggi

Deumidificatore con diffusore di aromi rinfrescanti

Scaccia gli odori stantii e promufa l'ambiente

  • Deumidifica l'aria fino a 34,3 L/D

  • Efficace in stanze fino a 150 m3

  • Dal 90% al 60% di umidità relativa in soli 16 minuti

  • Si adatta in modo intelligente alla qualità dell'aria nei tuoi ambienti interni

  • Ecocompatibile, ma potente

Riduce l'umidità, previene la muffa ed elimina gli odori stantii

Riduce l'umidità, previene la muffa ed elimina gli odori stantii

Progettato per ripristinare una piacevole temperatura in ambienti interni. Rimuove efficacemente l'umidità e aiuta a combattere muffa, condensa e odori stantii. Previene la crescita di allergeni e protegge la casa dai danni causati dall'umidità.

Rimuove fino a 34,3 L/D (1) o 62 bottiglie d'acqua (2)

Rimuove fino a 34,3 L/D (1) o 62 bottiglie d'acqua (2)

Rimuove fino a 34,3 litri di umidità dall'aria ogni giorno, ideale per ambienti fino a 150 m³ (3). Riduce l'umidità da un livello poco salutare del 90% a un confortevole 60% in soli 16 minuti (4). Il capiente serbatoio da 4 litri offre una maggiore autonomia, senza bisogno di svuotarlo di frequente.

Componente aggiuntivo per aromaterapia per rinfrescare la casa

Componente aggiuntivo per aromaterapia per rinfrescare la casa

Elimina gli odori stantii di muffa da tappeti umidi e mobilio, riducendo efficacemente l'umidità in eccesso. Diffondi nell'aria i tuoi oli essenziali preferiti e goditi fragranze rinfrescanti e piacevoli.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Testato da un laboratorio indipendente certificato secondo lo standard GB/T19411-2003 a 35 °C e 90% di umidità relativa.

  2. (2) Calcolato in base al tasso di umidità relativa, diviso per una bottiglia standard da 550 ml di acqua potabile.

  3. (3) Area di deumidificazione adatta calcolata secondo JEM1411:1998 (categoria di appartamenti moderni in cemento) con altezza della stanza di 2,5 m.

  4. (4) Calcolato: 20 m3, dal 60% di umidità relativa a 27°, testato da un laboratorio indipendente secondo lo standard GB/T 19411-2003. I risultati possono variare a causa della ventilazione naturale, del rilascio o dell'assorbimento dell'umidità e di diverse temperature.

  5. (5) Rispetto all'asciugatura naturale dei panni al chiuso; test eseguito da Philips.

  6. (6) Testato con 20 magliette sintetiche; test eseguito da Philips.

  7. (7) Calcolato: potenziale di riscaldamento globale (GWP) di R134a (1.300) e R290 (&lt;3)