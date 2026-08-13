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Garanzia di 2 anni
DE3306/11
Deumidifica l'aria fino a 34,3 L/D
Efficace in stanze fino a 150 m3
Dal 90% al 60% di umidità relativa in soli 16 minuti
Si adatta in modo intelligente alla qualità dell'aria nei tuoi ambienti interni
Ecocompatibile, ma potente
Progettato per ripristinare una piacevole temperatura in ambienti interni. Rimuove efficacemente l'umidità e aiuta a combattere muffa, condensa e odori stantii. Previene la crescita di allergeni e protegge la casa dai danni causati dall'umidità.
Rimuove fino a 34,3 litri di umidità dall'aria ogni giorno, ideale per ambienti fino a 150 m³ (3). Riduce l'umidità da un livello poco salutare del 90% a un confortevole 60% in soli 16 minuti (4). Il capiente serbatoio da 4 litri offre una maggiore autonomia, senza bisogno di svuotarlo di frequente.
Elimina gli odori stantii di muffa da tappeti umidi e mobilio, riducendo efficacemente l'umidità in eccesso. Diffondi nell'aria i tuoi oli essenziali preferiti e goditi fragranze rinfrescanti e piacevoli.
Recensioni
(1) Testato da un laboratorio indipendente certificato secondo lo standard GB/T19411-2003 a 35 °C e 90% di umidità relativa.
(2) Calcolato in base al tasso di umidità relativa, diviso per una bottiglia standard da 550 ml di acqua potabile.
(3) Area di deumidificazione adatta calcolata secondo JEM1411:1998 (categoria di appartamenti moderni in cemento) con altezza della stanza di 2,5 m.
(4) Calcolato: 20 m3, dal 60% di umidità relativa a 27°, testato da un laboratorio indipendente secondo lo standard GB/T 19411-2003. I risultati possono variare a causa della ventilazione naturale, del rilascio o dell'assorbimento dell'umidità e di diverse temperature.
(5) Rispetto all'asciugatura naturale dei panni al chiuso; test eseguito da Philips.
(6) Testato con 20 magliette sintetiche; test eseguito da Philips.
(7) Calcolato: potenziale di riscaldamento globale (GWP) di R134a (1.300) e R290 (<3)