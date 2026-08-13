Riduce l'umidità, previene la muffa ed elimina gli odori stantii

Progettato per ripristinare una piacevole temperatura in ambienti interni. Rimuove efficacemente l'umidità e aiuta a combattere muffa, condensa e odori stantii. Previene la crescita di allergeni e protegge la casa dai danni causati dall'umidità.