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Serie 5000 Ventilatore a torre
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CX5535/00
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Il ventilatore Philips emette uno strano odore
La griglia anteriore del ventilatore Philips è sporca
Il ventilatore Philips è troppo rumoroso
Non riesco ad accendere/spegnere il ventilatore a torre Philips
Il flusso di aria del ventilatore a torre Philips è debole
Philips OriginalePiastrine profumate
L'aroma diffuso dal ventilatore Philips non è abbastanza intenso o è completamente assente
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