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Garanzia di 2 anni
CX5535/00
Flusso d'aria della ventola 2230 m3/h
Telecomando
Design sottile da 105 cm
Adatto per la diffusione dell'aroma
La nostra presa d'aria è progettata per essere ampia e alta, garantendo la massima copertura e raffreddando rapidamente l'intera stanza. Grazie alla funzione di oscillazione a 60°, la ventola può raggiungere qualsiasi punto della stanza, garantendo la massima freschezza e comodità.
Personalizza completamente le prestazioni della tua ventola in base alle tue esigenze, sia che tu preferisca una brezza delicata o un getto d'aria più potente, grazie alle tre impostazioni di velocità. Con tre modalità versatili (Normale, Brezza naturale, Riposo silenzioso), puoi scegliere la modalità perfetta per soddisfare le tue preferenze e personalizzare completamente il tuo comfort.
A 28 dB, il ventilatore è persino più silenzioso di un sussurro, alla velocità minima. Goditi un ambiente tranquillo per lavorare, leggere e dormire senza distrazioni.
Recensioni
(1) Non sono inclusi oli essenziali con l'acquisto di questo prodotto.
(2) livello sonoro medio, basato su IEC 60704-2-7:2020.