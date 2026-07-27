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  • Raffreddamento silenzioso, ma potente
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Serie 5000Ventilatore a torre

CX5535/00

Raffreddamento silenzioso, ma potente
Goditi un raffreddamento potente con rumore e consumo energetico minimi. Progettata per prestazioni elevate, questa ventola a rotazione automatica garantisce un rapido raffreddamento dell'intera stanza. In alternativa, può anche infondere l'aria con i tuoi profumi preferiti.
Vedi tutti i vantaggi

Prestazioni, qualità e comfort

Raffreddamento silenzioso, ma potente

  • Flusso d'aria della ventola 2230 m3/h

  • Telecomando

  • Design sottile da 105 cm

  • Adatto per la diffusione dell'aroma

Ampia copertura del flusso d'aria per un raffreddamento confortevole

Ampia copertura del flusso d'aria per un raffreddamento confortevole

La nostra presa d'aria è progettata per essere ampia e alta, garantendo la massima copertura e raffreddando rapidamente l'intera stanza. Grazie alla funzione di oscillazione a 60°, la ventola può raggiungere qualsiasi punto della stanza, garantendo la massima freschezza e comodità.

Una modalità per ogni momento

Una modalità per ogni momento

Personalizza completamente le prestazioni della tua ventola in base alle tue esigenze, sia che tu preferisca una brezza delicata o un getto d'aria più potente, grazie alle tre impostazioni di velocità. Con tre modalità versatili (Normale, Brezza naturale, Riposo silenzioso), puoi scegliere la modalità perfetta per soddisfare le tue preferenze e personalizzare completamente il tuo comfort.

Raffr ultra-silenz., a 28 dB

Raffr ultra-silenz., a 28 dB

A 28 dB, il ventilatore è persino più silenzioso di un sussurro, alla velocità minima. Goditi un ambiente tranquillo per lavorare, leggere e dormire senza distrazioni.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Non sono inclusi oli essenziali con l'acquisto di questo prodotto.

  2. (2) livello sonoro medio, basato su IEC 60704-2-7:2020.