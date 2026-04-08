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Avance Collection Contenitore polpa
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CP0443
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Grazie alla forma arrotondata senza angoli e fessure i residui vengono raccolti nel contenitore per la polpa.
Avance CollectionCentrifuga
Avance CollectionCentrifuga con FiberBoost
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