ho sempre utilizzato rasoi/epilatori Braun, ma l'ultimo mi ha deluso parecchio perché la testina (anche il ricambio che ho comprato) si è sciupata molto in fretta. Ho voluto cambiare marca e questo rasoio è ottimo! Se prima mi ci volevano ore per la depilazione completa, adesso ho più che dimezzato i tempi! È vero che ci vuole parecchio tempo x caricare però la carica dura molto più di 1 ora. Maneggevole ed ottimo da pulire, non dà irritazioni o rossori e segue perfettamente la pelle! Sono così soddisfatta da regalarne un altro a mia madre!!!