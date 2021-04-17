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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rasoio a lamina singola
8 ore di ricarica
4 accessori
La lamina oscillante scorre naturalmente sulle curve e i contorni, e mantiene uno stretto contatto con la pelle per una rasatura perfetta.
I rifinitori con punte tondeggianti in materiale perlato davanti e dietro la lamina di rasatura fanno sì che il rasoio scorra delicatamente e senza graffi sulla pelle, per una rasatura perfetta.
L'impugnatura ergonomica a forma di S offre il massimo controllo e consente di raggiungere meglio qualsiasi parte del corpo con naturalezza e movimenti precisi.
4.3
su 5
253
Recensioni
92%
di utenti consiglia questo prodotto
Anastasia55
17/04/2021
Italia
Compratore verificato
Prodotto ottimo e valido
Il prodotto si è rivelato molto funzionale, facile da usare e molto pratico con ottimi risultati
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Advanced BRL130/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Advanced BRL130/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Arcobaleno
12/11/2020
Italia
Ottimo prodotto
ho sempre utilizzato rasoi/epilatori Braun, ma l'ultimo mi ha deluso parecchio perché la testina (anche il ricambio che ho comprato) si è sciupata molto in fretta. Ho voluto cambiare marca e questo rasoio è ottimo! Se prima mi ci volevano ore per la depilazione completa, adesso ho più che dimezzato i tempi! È vero che ci vuole parecchio tempo x caricare però la carica dura molto più di 1 ora. Maneggevole ed ottimo da pulire, non dà irritazioni o rossori e segue perfettamente la pelle! Sono così soddisfatta da regalarne un altro a mia madre!!!
Pro
Rumore, capacità, velocità, funzionalità
Contro
Luce, tempo di ricarica
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Advanced BRL130/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
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Venere.Yamaha
13/05/2020
Italia
Compratore verificato
Il prodotto ha funzioni eccezionali
Il prodotto ha la lama singola oscillante che permette di seguire le curve della pelle in modo ottimale. Ottimo prodotto da portare in viaggio, la durata della batteria è molto efficiente. La nota negativa è che si è rotta la retina della lama in poco tempo.
Pro
Rapporto qualità/prezzo buono.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Advanced BRL130/00 Rasoio elettrico Wet & Dry
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Advanced BRL130/00 Rasoio elettrico Wet & Dry