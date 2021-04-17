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Fuori produzione

SatinShave AdvancedRasoio elettrico Wet & Dry

BRL130/00

4.3
| (253) Recensioni | 92% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Scivola sulla pelle per una rasatura delicata
Sperimenta una rasatura accurata ma delicata sulle tue gambe e sul tuo corpo. Il ladyshaver SatinShave Advanced ti garantisce una pelle liscia anche nella doccia o nella vasca. Ottieni una pelle senza peli e senza irritazioni in modo facile e comodo.
Vedi tutti i vantaggi

Scivola sulla pelle per una rasatura delicata

  • Rasoio a lamina singola

  • 8 ore di ricarica

  • 1 accessorio

Lamina oscillante per una rasatura perfetta

Lamina oscillante per una rasatura perfetta

La lamina oscillante scorre naturalmente sulle curve e i contorni, e mantiene uno stretto contatto con la pelle per una rasatura perfetta.

Rifinitori con punte perlate per proteggere dai graffi

Rifinitori con punte perlate per proteggere dai graffi

I rifinitori con punte tondeggianti in materiale perlato davanti e dietro la lamina di rasatura fanno sì che il rasoio scorra delicatamente e senza graffi sulla pelle, per una rasatura perfetta.

Primo epilatore con impugnatura a forma di S

L'impugnatura ergonomica a forma di S offre il massimo controllo e consente di raggiungere meglio qualsiasi parte del corpo con naturalezza e movimenti precisi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

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Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image AWARD-612378

Recensioni

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4.3

su 5

253

Recensioni

92%

di utenti consiglia questo prodotto

2

17/04/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto ottimo e valido

Il prodotto si è rivelato molto funzionale, facile da usare e molto pratico con ottimi risultati

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Advanced BRL130/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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12/11/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

ho sempre utilizzato rasoi/epilatori Braun, ma l'ultimo mi ha deluso parecchio perché la testina (anche il ricambio che ho comprato) si è sciupata molto in fretta. Ho voluto cambiare marca e questo rasoio è ottimo! Se prima mi ci volevano ore per la depilazione completa, adesso ho più che dimezzato i tempi! È vero che ci vuole parecchio tempo x caricare però la carica dura molto più di 1 ora. Maneggevole ed ottimo da pulire, non dà irritazioni o rossori e segue perfettamente la pelle! Sono così soddisfatta da regalarne un altro a mia madre!!!

Pro

Rumore, capacità, velocità, funzionalità

Contro

Luce, tempo di ricarica

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Sì, consiglio questo prodotto

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13/05/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto ha funzioni eccezionali

Il prodotto ha la lama singola oscillante che permette di seguire le curve della pelle in modo ottimale. Ottimo prodotto da portare in viaggio, la durata della batteria è molto efficiente. La nota negativa è che si è rotta la retina della lama in poco tempo.

Pro

Rapporto qualità/prezzo buono.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinShave Advanced BRL130/00 Rasoio elettrico Wet & Dry

Sì, consiglio questo prodotto

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