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Supporto
BRE611/00
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L'utilizzo dell'epilatore può danneggiare i vasi linfatici delle ascelle?
È possibile sciacquare i dispositivi di epilazione Philips con acqua?
Dove si trovano numero di modello e numero di serie del dispositivo di epilazione Philips?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
È possibile utilizzare l'epilatore o il rasoio da donna Philips su pelle asciutta o bagnata?
Come si modificano le impostazioni della velocità dell'epilatore Philips?
Come si ricarica l'epilatore Philips?
Come si usano gli accessori dell'epilatore Philips?
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto