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Secondi
Fuori produzione
Il nostro epilatore più veloce, anche sui peli più sottili
Il nostro epilatore più veloce di sempre vanta dischi in ceramica esclusivi che ruotano a una velocità mai vista prima e catturano con efficacia i peli corti e sottili. Sfoggia una pelle liscia come seta per settimane e tratta le diverse aree del corpo con metodi di rimozione dei peli su misura per le tue necessità.
Per gambe e corpo
Dischi in ceramica per i peli sottili
Impugnatura con design a forma di S
+ 4 accessori
La testina del nostro epilatore è l'unica a includere una superficie ruvida in ceramica che rimuove delicatamente anche i peli più sottili e i peli 4 volte più corti rispetto a quelli che possono essere catturati con la ceretta. Ora con una velocità di rotazione del disco maggiore (2200 giri/min) per una rimozione dei peli ancora più rapida.
L'ampia testina di epilazione copre un'area maggiore in ogni passata per una rimozione dei peli più rapida.
Progettato con impugnatura antiscivolo, ideale per l'utilizzo con acqua. Consente di ottenere un'esperienza più confortevole e delicata sotto la doccia o nella vasca da bagno. Puoi utilizzarlo in modalità senza fili per la massima praticità.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Vai a Ricambi e accessori
4.3
su 5
102
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Giulia83
04/08/2022
Italia
Parte della promozione
Indolore ed efficace!
Satinelle è molto semplice da utilizzare e soprattutto molto efficace! In pochi passaggi, la zona è nettamente pulita: grazie alla sua testina ergonomica, si riesce a raggiungere facilmente tutti i punti da depilare. Ottima la durata della batteria. Le testine in dotazione consentono di depilare tutte le parti del corpo, senza dolore!
Pro
facilità di utilizzo, strappo netto ma indolore, facile da pulire, batteria duratura
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE635/00 Epilatore Wet & Dry
Data di utilizzo 2021-08-04
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE635/00 Epilatore Wet & Dry
Data di utilizzo 2021-08-04
Tornado64
12/07/2021
Italia
Eccezionale
Ottimo prodotto, pratico e veloce. Lo consiglio vivamente
Pro
Comodo, maneggevole e senza filo
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE640/00 Epilatore Wet & Dry
Data di utilizzo 2021-06-12
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE640/00 Epilatore Wet & Dry
Data di utilizzo 2021-06-12
Xtina12
13/03/2021
Italia
Prodotto comodissimo con batteria di lunga durata
È molto comodo da maneggiare, il fatto che si usa senza cavo lo fa molto pratico. Toglie anche i peletti più piccoli
Pro
Praticità, velocità,
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE605/00 Epilatore Wet & Dry
Data di utilizzo 2020-11-13
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE605/00 Epilatore Wet & Dry
Data di utilizzo 2020-11-13