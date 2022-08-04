ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Iscriviti ora

Ottieni l'accesso in anticipo alle nostre promo del Black Friday

05

g

Giorni

16

o

Ore

:

59

m

Minuti

:

30

s

Secondi

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia della confezione

Fuori produzione

Satinelle AdvancedEpilatore Wet & Dry

BRE611/00

4.3

| (102) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto

Il nostro epilatore più veloce, anche sui peli più sottili

Il nostro epilatore più veloce di sempre vanta dischi in ceramica esclusivi che ruotano a una velocità mai vista prima e catturano con efficacia i peli corti e sottili. Sfoggia una pelle liscia come seta per settimane e tratta le diverse aree del corpo con metodi di rimozione dei peli su misura per le tue necessità.

Vedi tutti i vantaggi

2 routine di rimozione dei peli

Il nostro epilatore più veloce, anche sui peli più sottili

  • Per gambe e corpo

  • Dischi in ceramica per i peli sottili

  • Impugnatura con design a forma di S

  • + 4 accessori

Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa

Testina di epilazione con esclusivo materiale in ceramica per migliore presa

La testina del nostro epilatore è l'unica a includere una superficie ruvida in ceramica che rimuove delicatamente anche i peli più sottili e i peli 4 volte più corti rispetto a quelli che possono essere catturati con la ceretta. Ora con una velocità di rotazione del disco maggiore (2200 giri/min) per una rimozione dei peli ancora più rapida.

Ampia testina di epilazione

Ampia testina di epilazione

L'ampia testina di epilazione copre un'area maggiore in ogni passata per una rimozione dei peli più rapida.

Modalità Wet & Dry senza fili per l'utilizzo nella vasca o sotto la doccia

Progettato con impugnatura antiscivolo, ideale per l'utilizzo con acqua. Consente di ottenere un'esperienza più confortevole e delicata sotto la doccia o nella vasca da bagno. Puoi utilizzarlo in modalità senza fili per la massima praticità.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.3

su 5

102

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

04/08/2022

Italia

Italia

Indolore ed efficace!

Satinelle è molto semplice da utilizzare e soprattutto molto efficace! In pochi passaggi, la zona è nettamente pulita: grazie alla sua testina ergonomica, si riesce a raggiungere facilmente tutti i punti da depilare. Ottima la durata della batteria. Le testine in dotazione consentono di depilare tutte le parti del corpo, senza dolore!

Pro

facilità di utilizzo, strappo netto ma indolore, facile da pulire, batteria duratura

Contro

nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE635/00 Epilatore Wet & Dry

Data di utilizzo 2021-08-04

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE635/00 Epilatore Wet & Dry

Data di utilizzo 2021-08-04

12/07/2021

Italia

Italia

Eccezionale

Ottimo prodotto, pratico e veloce. Lo consiglio vivamente

Pro

Comodo, maneggevole e senza filo

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE640/00 Epilatore Wet & Dry

Data di utilizzo 2021-06-12

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE640/00 Epilatore Wet & Dry

Data di utilizzo 2021-06-12

13/03/2021

Italia

Italia

Prodotto comodissimo con batteria di lunga durata

È molto comodo da maneggiare, il fatto che si usa senza cavo lo fa molto pratico. Toglie anche i peletti più piccoli

Pro

Praticità, velocità,

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE605/00 Epilatore Wet & Dry

Data di utilizzo 2020-11-13

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Advanced BRE605/00 Epilatore Wet & Dry

Data di utilizzo 2020-11-13

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee