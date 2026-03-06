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StyleCare Essential Spazzola lisciante riscaldata
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È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Dove si trovano numero di modello e di serie dello styler Philips?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
Lisciare o arricciare i capelli può danneggiarli?
Come si usa la spazzola lisciante riscaldata Philips?
Pulizia dello styler per capelli Philips
Capelli incastrati nella spazzola lisciante riscaldata
Il rivestimento della spazzola lisciante riscaldata si usura
Lo styler per capelli Philips non si accende
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