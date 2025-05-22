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Garanzia di 2 anni
Superficie extra large
Tecnologia ThermoProtect
Rivestimento in ceramica e tormalina
Rivestimento in ceramica e tormalina per capelli luminosi, lisci e senza effetto crespo.
La tecnologia ThermoProtect mantiene la temperatura della spazzola costante per evitarne il surriscaldamento e ottenere capelli dall'aspetto sano, proteggendoli dal calore eccessivo.
Due impostazioni di temperatura (170 °C e 200 °C) per tutti i tipi di capelli.
4.8
su 5
17
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Simo8581
22/05/2025
Italia
Ottima per una piega veloce e naturale
Ho provato questa spazzola lisciante inizialmente con un po' di scetticismo ma poi ne sono rimasta davvero soddisfatta. Una delle caratteristiche che colpisce subito è la facilità d’uso: anche chi ha poca dimestichezza come me con gli strumenti per lo styling troverà questa spazzola intuitiva e maneggevole. Basta accenderla, selezionare la temperatura desiderata e in meno di un minuto è pronta all’uso, il che la rende ideale per le mattine di corsa o per un ritocco dell’ultimo minuto prima di uscire. Una volta passata sui capelli, il risultato è immediato: in circa 5 minuti ho ottenuto una chioma liscia e ordinata. A differenza delle piastre tradizionali, questa spazzola non appiattisce i capelli, ma li lascia lisci mantenendo il loro volume naturale, con un effetto morbido e vaporoso. È perfetta per chi vuole un look curato ma non artificiale. In sintesi, è un prodotto che consiglio a chi cerca uno strumento pratico, veloce ed efficace per lisciare i capelli quotidianamente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Essential BHH880/00 Spazzola lisciante riscaldata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Essential BHH880/00 Spazzola lisciante riscaldata
Cibio88
20/05/2025
Italia
Parte della promozione
Liscio Express: la spazzola Philips che trasforma
Ho usato la spazzola lisciante Philips StyleEssential BHH880/00 per due settimane, seguendo esattamente le istruzioni del manuale. Il risultato? Un notevole risparmio di tempo, i capelli risultano perfettamente lisci in meno di cinque minuti, rispetto ai dieci-quindici richiesti dalla mia piastra tradizionale. L’impugnatura è leggera e bilanciata, così l’uso quotidiano non affatica il braccio. Il rivestimento in ceramica con cheratina distribuisce il calore in modo uniforme, senza creare punti troppo caldi né danneggiare le punte. L’avvio è immediato e raggiunge i 200 °C in circa 30 secondi, ideale per chi è sempre di corsa. Dopo due settimane, i miei capelli appaiono meno crespi, più lucidi e morbidi al tatto, mantenendo un naturale volume. Non ho riscontrato grovigli: le setole scorrono dolcemente anche sui capelli più folti. Unico appunto: il cavo di alimentazione è un po’ rigido, ma non ne limita l’uso. In sintesi, questa spazzola è un’alternativa rapida ed efficace per chi desidera un liscio duraturo senza rinunciare a volume e naturalezza. La consiglio a chi cerca velocità di styling e cura del capello in un unico gesto.
Pro
Risparmio di tempo: liscia i capelli in meno di 5 minuti, molto più veloce di una piastra tradizionale. Maneggevole e leggera: l’impugnatura è ben bilanciata, comoda anche per l’uso quotidiano.Protezione del capello: rivestimento in ceramica con cheratina che distribuisce il calore in modo uniforme. Pronta in 30 secondi: si scalda rapidamente, ideale per chi ha poco tempo.
Contro
Cavo un po’ rigido: può risultare scomodo nei movimenti se non posizionato bene.Non adatta per styling elaborati: ottima per lisciare, ma non sostituisce una piastra per look più definiti o mossi.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Essential BHH880/00 Spazzola lisciante riscaldata
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Robylaa
18/05/2025
Italia
Parte della promozione
Lisci in 5 minuti per davvero
Inizialmente scettica sull’utilizzo di questa spazzola. Non tanto per il risultato ma per la paura di scottarmi. Invece è molto comoda, dopo averla accesa, la spia ad un certo punto rimane fissa ed illuminata significa che è a temperatura corretta per l’utilizzo. Non c’è pericolo di scottarsi in quanto la parte bollente è interna quindi pur mettendo la mano non succede nulla. Il risultato è soddisfacente ma per chi ha i capelli ricci come i miei e pieni di nodi consiglio di pettinarli prima e poi di stirarli con una seconda passata attraverso questa spazzola. Aggiungo foto del prima, durante e dopo . Nel complesso ottimo prodotto.
Pro
Spazzola di facile utilizzo, scalda velocemente, non c è pericolo di scottarsi
Contro
Per chi ha i capelli molto ricci o con nodi bisogna prima spazzolarli normalmente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Essential BHH880/00 Spazzola lisciante riscaldata
Sì, consiglio questo prodotto
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Misurato su 33 donne con lunghezza dei capelli media. Test effettuato in Cina.