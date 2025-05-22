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StyleCare EssentialSpazzola lisciante riscaldata

BHH880/00

4.8
| (17) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Capelli naturalmente lisci in 5 minuti*
Ottieni capelli naturalmente lisci e luminosi in soli 5 minuti. La nostra tecnologia ThermoProtect e il design delle setole si combinano per regalarti capelli sani e senza effetto crespo.
Vedi tutti i vantaggi

Capelli lisci, luminosi e senza effetto crespo

Capelli naturalmente lisci in 5 minuti*

  • Superficie extra large

  • Tecnologia ThermoProtect

  • Rivestimento in ceramica e tormalina

Rivestimento in ceramica e tormalina

Rivestimento in ceramica e tormalina

Rivestimento in ceramica e tormalina per capelli luminosi, lisci e senza effetto crespo.

Tecnologia ThermoProtect

Tecnologia ThermoProtect

La tecnologia ThermoProtect mantiene la temperatura della spazzola costante per evitarne il surriscaldamento e ottenere capelli dall'aspetto sano, proteggendoli dal calore eccessivo.

2 impostazioni di temperatura per ogni tipo di capello

2 impostazioni di temperatura per ogni tipo di capello

Due impostazioni di temperatura (170 °C e 200 °C) per tutti i tipi di capelli.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

17

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

22/05/2025

Italia

Italia

Ottima per una piega veloce e naturale

Ho provato questa spazzola lisciante inizialmente con un po' di scetticismo ma poi ne sono rimasta davvero soddisfatta. Una delle caratteristiche che colpisce subito è la facilità d’uso: anche chi ha poca dimestichezza come me con gli strumenti per lo styling troverà questa spazzola intuitiva e maneggevole. Basta accenderla, selezionare la temperatura desiderata e in meno di un minuto è pronta all’uso, il che la rende ideale per le mattine di corsa o per un ritocco dell’ultimo minuto prima di uscire. Una volta passata sui capelli, il risultato è immediato: in circa 5 minuti ho ottenuto una chioma liscia e ordinata. A differenza delle piastre tradizionali, questa spazzola non appiattisce i capelli, ma li lascia lisci mantenendo il loro volume naturale, con un effetto morbido e vaporoso. È perfetta per chi vuole un look curato ma non artificiale. In sintesi, è un prodotto che consiglio a chi cerca uno strumento pratico, veloce ed efficace per lisciare i capelli quotidianamente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Essential BHH880/00 Spazzola lisciante riscaldata

Sì, consiglio questo prodotto

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20/05/2025

Italia

Italia

Liscio Express: la spazzola Philips che trasforma

Ho usato la spazzola lisciante Philips StyleEssential BHH880/00 per due settimane, seguendo esattamente le istruzioni del manuale. Il risultato? Un notevole risparmio di tempo, i capelli risultano perfettamente lisci in meno di cinque minuti, rispetto ai dieci-quindici richiesti dalla mia piastra tradizionale. L’impugnatura è leggera e bilanciata, così l’uso quotidiano non affatica il braccio. Il rivestimento in ceramica con cheratina distribuisce il calore in modo uniforme, senza creare punti troppo caldi né danneggiare le punte. L’avvio è immediato e raggiunge i 200 °C in circa 30 secondi, ideale per chi è sempre di corsa. Dopo due settimane, i miei capelli appaiono meno crespi, più lucidi e morbidi al tatto, mantenendo un naturale volume. Non ho riscontrato grovigli: le setole scorrono dolcemente anche sui capelli più folti. Unico appunto: il cavo di alimentazione è un po’ rigido, ma non ne limita l’uso. In sintesi, questa spazzola è un’alternativa rapida ed efficace per chi desidera un liscio duraturo senza rinunciare a volume e naturalezza. La consiglio a chi cerca velocità di styling e cura del capello in un unico gesto.

Pro

Risparmio di tempo: liscia i capelli in meno di 5 minuti, molto più veloce di una piastra tradizionale. Maneggevole e leggera: l’impugnatura è ben bilanciata, comoda anche per l’uso quotidiano.Protezione del capello: rivestimento in ceramica con cheratina che distribuisce il calore in modo uniforme. Pronta in 30 secondi: si scalda rapidamente, ideale per chi ha poco tempo.

Contro

Cavo un po’ rigido: può risultare scomodo nei movimenti se non posizionato bene.Non adatta per styling elaborati: ottima per lisciare, ma non sostituisce una piastra per look più definiti o mossi.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Essential BHH880/00 Spazzola lisciante riscaldata

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18/05/2025

Italia

Italia

Lisci in 5 minuti per davvero

Inizialmente scettica sull’utilizzo di questa spazzola. Non tanto per il risultato ma per la paura di scottarmi. Invece è molto comoda, dopo averla accesa, la spia ad un certo punto rimane fissa ed illuminata significa che è a temperatura corretta per l’utilizzo. Non c’è pericolo di scottarsi in quanto la parte bollente è interna quindi pur mettendo la mano non succede nulla. Il risultato è soddisfacente ma per chi ha i capelli ricci come i miei e pieni di nodi consiglio di pettinarli prima e poi di stirarli con una seconda passata attraverso questa spazzola. Aggiungo foto del prima, durante e dopo . Nel complesso ottimo prodotto.

Pro

Spazzola di facile utilizzo, scalda velocemente, non c è pericolo di scottarsi

Contro

Per chi ha i capelli molto ricci o con nodi bisogna prima spazzolarli normalmente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per StyleCare Essential BHH880/00 Spazzola lisciante riscaldata

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Esclusioni di responsabilità

  1. Misurato su 33 donne con lunghezza dei capelli media. Test effettuato in Cina.