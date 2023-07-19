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Supporto
BHB871/00
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Si può usare l'arricciacapelli Philips sui capelli corti?
È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Dove si trovano numero di modello e di serie dello styler Philips?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
Lisciare o arricciare i capelli può danneggiarli?
È possibile utilizzare lo styler Philips sui capelli bagnati?
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