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Fuori produzione
Metti in risalto i tuoi ricci
L'arricciacapelli Sublime Ends è il nostro primo arricciacapelli progettato per proteggere le punte fragili durante lo styling. Grazie all'eccezionale tecnologia SplitStop puoi creare senza problemi ricci naturali da mettere in risalto!
Cilindro conico da 13 - 25 mm
Tecnologia SplitStop
Cheratina
Impostazioni digitali della temperatura
Il nostro segreto per la massima prevenzione delle doppie punte è la nuova tecnologia SplitStop. Si tratta di una combinazione unica per prestazioni di calore ottimali e frizione minima che protegge la salute dei tuoi capelli dalle radici alle punte. Non ci sono sbalzi di temperature, il calore è erogato in modo uniforme e costante lungo il cilindro durante lo styling. Il cilindro è rivestito in ceramica per ridurre la trazione sulle ciocche di capelli. Crea ricci perfetti con punte sane e splendenti.
La cheratina è un ingrediente essenziale dei capelli che li rende forti, sani e splendidi. La parte in ceramica è arricchita di cheratina, per prendersi ancora più cura dei tuoi capelli.
Il display digitale con 9 impostazioni della temperatura ti offre il massimo controllo per regolare la temperatura in base al tuo tipo di capelli, impedendo che si danneggino.
4.6
su 5
30
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Pro
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Contro
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Data di utilizzo 2023-08-14
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Data di utilizzo 2023-08-14
sandra22190
15/12/2016
France
Parte della promozione
design et leger
sa technologie est innovante pour la protection de nos cheveux fragile. Les boucles ont du ressort et tiennent longtemps. le choix de température permet de boucler les cheveux les plus fin sans craindre la brûlure des pointes. un peu plus délicat pour trouver la bonne manipulation de l'enroulage de la mèche mais une fois compris ça se fait tout seul!!! je valide , je suis fan.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
annastesia
13/12/2016
France
Parte della promozione
Excellent produit
très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
dopo 2 anni di arricciamento simulato a 180 °C su capelli medi europei senza doppie punte