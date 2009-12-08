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Fuori produzione
AJL305/12
Radiosveglia elegante con messaggi vocali
Un'elegante compagna per tutti i giorni che ti consente di registrare messaggi vocali per i membri della tua famiglia con una casella dedicata a ciascuno. La radiosveglia Philips, posizionabile su superfici orizzontali oppure a parete, è anche dotata di orologio, radio e opzioni per le presentazioni fotografiche.
2.6
su 5
5
Recensioni
GENN
08/12/2009
United Kingdom
STYLISH AND UP TO DATE
THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.
Questa revisione è stata effettuata per AJL305 Clock Radio
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jamas
16/10/2011
France
moyen
Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil
Questa revisione è stata effettuata per AJL305 Radio-réveil
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Fredflintstone
23/06/2013
Nederland
Lastig foto's programmeren
Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N
Questa revisione è stata effettuata per AJL305 Klokradio
Questa revisione è stata effettuata per AJL305 Klokradio