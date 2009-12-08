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Fuori produzione

Radiosveglia

AJL305/12

2.6

| (5) Recensioni

Radiosveglia elegante con messaggi vocali

Un'elegante compagna per tutti i giorni che ti consente di registrare messaggi vocali per i membri della tua famiglia con una casella dedicata a ciascuno. La radiosveglia Philips, posizionabile su superfici orizzontali oppure a parete, è anche dotata di orologio, radio e opzioni per le presentazioni fotografiche.

Vedi tutti i vantaggi

e display a colori

Radiosveglia elegante con messaggi vocali

Caselle vocali dedicate per un massimo di 5 membri della famiglia

Registra memo vocali digitali fino a 2 minuti

Cinque display a colori da 3,8 cm (1,5") per miniature fotografiche

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.6

su 5

5

Recensioni

4

08/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

STYLISH AND UP TO DATE

THIS PRODUCT FITS NEATLY ON ANY SHELF, OR FIXES TO THE WALL. THIS MAKES IT PERFECT FOR ANY PLACE OR CHOICE FOR VIEWING. THE FEATURES OF VOICEMESSAGING AND ADDING PHOTOS MAKES IT SERIOUSLY UNIQUE AND OUTSTANDING.

Questa revisione è stata effettuata per AJL305 Clock Radio

Questa revisione è stata effettuata per AJL305 Clock Radio

16/10/2011

France

France

moyen

Son moyen. Pas de possibilité de régler le son du réveil

Questa revisione è stata effettuata per AJL305 Radio-réveil

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23/06/2013

Nederland

Nederland

Lastig foto's programmeren

Gemiddeld apparaat, met lastig toe te voegen foto's N

Questa revisione è stata effettuata per AJL305 Klokradio

Questa revisione è stata effettuata per AJL305 Klokradio

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