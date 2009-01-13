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Come impostare il timer di spegnimento sulla radiosveglia Philips?
Come si imposta la sveglia sulla radiosveglia Philips?
Come si imposta l'orologio sulla radio sveglia Philips?
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Lo schermo della mia radiosveglia Philips continua a diventare scuro.
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