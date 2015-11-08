Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
7FF3FPW/00
Condividi i tuoi ricordi
Quante immagini digitali sono nascoste nel tuo PC? Visualizza, condividi, organizza e rivivi i tuoi ricordi con PhotoFrame™ di Philips: il modo più semplice di condividere i tuoi ricordi visualizzando foto digitali di eccezionale qualità senza l'uso del PC.
LCD da 17,8 cm (7")
Formato fotogramma 16:9
Connettore USB per la visualizzazione e la condivisione delle foto memorizzate nell'unità flash USB in tutta semplicità.
Si tratta di un effetto di presentazione che permette di visualizzare le foto sotto forma di collage combinando automaticamente e in maniera casuale foto diverse per evitare la visualizzazione di bordi anti-estetici nelle foto più piccole delle dimensioni dello schermo.
RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
1.0
su 5
2
Recensioni
jackymicheldu70
08/11/2015
France
cadre
ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser
Questa revisione è stata effettuata per 8FF3FPW Cadre Photo
Questa revisione è stata effettuata per 8FF3FPW Cadre Photo
Henja
16/06/2013
Nederland
het apparaat geeft een beperkt beeld
Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.
Questa revisione è stata effettuata per 6FF3FPW PhotoFrame
Questa revisione è stata effettuata per 6FF3FPW PhotoFrame