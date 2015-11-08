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PhotoFrame

7FF3FPW/00

1

| (2) Recensioni

Condividi i tuoi ricordi

Quante immagini digitali sono nascoste nel tuo PC? Visualizza, condividi, organizza e rivivi i tuoi ricordi con PhotoFrame™ di Philips: il modo più semplice di condividere i tuoi ricordi visualizzando foto digitali di eccezionale qualità senza l'uso del PC.

Vedi tutti i vantaggi

Condividi i tuoi ricordi

  • LCD da 17,8 cm (7")

  • Formato fotogramma 16:9

Visualizza le foto dell'unità flash USB senza utilizzare il PC

Connettore USB per la visualizzazione e la condivisione delle foto memorizzate nell'unità flash USB in tutta semplicità.

Divertiti con i collage: visualizza più foto in una sola schermata

Si tratta di un effetto di presentazione che permette di visualizzare le foto sotto forma di collage combinando automaticamente e in maniera casuale foto diverse per evitare la visualizzazione di bordi anti-estetici nelle foto più piccole delle dimensioni dello schermo.

Dona nuovo smalto ai vecchi ricordi con RadiantColor

RadiantColor è una tecnologia esclusiva di Philips che consente di visualizzare le immagini di piccole dimensioni con un rapporto ottimale di 4:3, estendendo i colori dei bordi di un'immagine più piccola dello schermo fino ai margini dello stesso, eliminando bande nere e interferenze.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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su 5

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Recensioni

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08/11/2015

France

France

cadre

ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser

Questa revisione è stata effettuata per 8FF3FPW Cadre Photo

Questa revisione è stata effettuata per 8FF3FPW Cadre Photo

16/06/2013

Nederland

Nederland

het apparaat geeft een beperkt beeld

Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.

Questa revisione è stata effettuata per 6FF3FPW PhotoFrame

Questa revisione è stata effettuata per 6FF3FPW PhotoFrame

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