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Fuori produzione

Xenon X-tremeVision plusLampadina per fari allo Xenon

42403XVC1

3.7
| (3) Recensioni
Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
Con una visibilità fino al 50% superiore, questa soluzione di illuminazione allo Xenon estremamente potente garantisce massima luminosità e visibilità, soddisfacendo le richieste degli automobilisti più esigenti. Philips Xenon X-tremeVision rappresenta la scelta migliore per gli automobilisti.
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Fino al 50% in più di visibil.

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampadina: D3S

  • Confezione da: 1

  • 42 V, 35 W

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

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Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

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I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Vincitore premio produttore di lampadine per automobili

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Le nostre lampadine sono pluripremiate dagli esperti del settore automobilistico

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.7

su 5

3

Recensioni

4
3
2

10/03/2014

Italia

Italia

Leggermente + bianche a terra la luce migliora realmente

Nonostante un gruppo ottico sporco e mal progettato da valeo per l'audi a5 prima serie, dopo aver montato queste lampade ho constatato miglioramenti sia come potenza del fascio che come colore tendente maggiormente al bianco. Certamente se i fari fossero stati nuovi avrei apprezzato maggiormente tuttavia sono soddisfatto. Purtroppo se intendete acquistarle in italia vi spennano ma se girate sui siti tedeschi le portate a casa ad un prezzo + ragionevole.

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Questa revisione è stata effettuata per Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

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15/03/2017

France

France

Parfaite

En remplacement des ampoules d'origines sur une Audi A4 B8, je suis parfaitement satisfait de l'éclairage de cette ampoule xenon. Blanc pur avec léger reflet bleu très clair. J'ai adoré.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampe xénon pour éclairage automobile

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01/01/2016

Italia

Italia

Delusione

Montato una coppia di lampadine D3S su Ford Kuga II (anno 2013) con fari nuovi. Luminosità e temperatura della luce identica alle lampadine originali. Nessuna differenza riscontrata dopo il montaggio.

Questa revisione è stata effettuata per Xenon X-tremeVision plus 42403XVC1 Lampadina per fari allo Xenon

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