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Software e driver

Driver per Windows 8 - English (US)

  • versione: 328P6vU
  • ZIP file, 11.5 kB
  • 18 July 2018

Driver per Windows 7 - English (US)

  • versione: 328P6vU
  • ZIP file, 11.5 kB
  • 18 July 2018

Manuali e documentazione

Nota su certificazione TCO - English (US)

  • PDF file, 350.9 kB
  • 31 May 2023

Guida rapida - English (US)

  • PDF file, 3.3 MB
  • 30 May 2023

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