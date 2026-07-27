Docking station USB-C integrato

Questo display Philips è dotato di docking station USB di tipo C con rilascio di potenza. Il suo connettore USB-C sottile e reversibile garantisce il docking con un unico cavo in modo pratico. Semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche, come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45, alla docking station del monitor. Basta collegare il notebook e il monitor con un singolo cavo USB-C per guardare video a risoluzione elevata e trasferire dati ad altissima velocità, mentre alimenti e ricarichi il notebook allo stesso tempo.