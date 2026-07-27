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Fuori produzione
328P6VUBREB/00
P-Line
32 (31,5"/80 cm diag.)
3840 x 2160 (4K UHD)
Questo display Philips è dotato di docking station USB di tipo C con rilascio di potenza. Il suo connettore USB-C sottile e reversibile garantisce il docking con un unico cavo in modo pratico. Semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche, come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45, alla docking station del monitor. Basta collegare il notebook e il monitor con un singolo cavo USB-C per guardare video a risoluzione elevata e trasferire dati ad altissima velocità, mentre alimenti e ricarichi il notebook allo stesso tempo.
Questo display Philips è dotato di un connettore USB di tipo C con rilascio di potenza. Grazie alla gestione dell'alimentazione intelligente e flessibile, puoi alimentare/ricaricare direttamente il tuo dispositivo compatibile*. L'USB-C sottile e reversibile garantisce una connessione docking con un unico cavo in modo facile. Puoi guardare video ad alta risoluzione e trasferire dati a una velocità elevatissima, mentre alimenti e ricarichi contemporaneamente il dispositivo compatibile.
Questo monitor è dotato di un connettore USB-C integrato che soddisfa gli standard di rilascio di potenza USB. Grazie alla gestione dell'alimentazione intelligente e flessibile, puoi accendere e/o ricaricare il tuo *notebook compatibile direttamente dal monitor utilizzando un unico cavo USB-C.
Recensioni
Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt
Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.
Attività come la condivisione dello schermo e lo streaming video e audio online con Internet possono influire sulle prestazione della rete. L'hardware, la larghezza di banda della rete e le sue prestazioni determinano la qualità finale dell'audio e del video.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
Luminosità (tipica): 400 cd/m2
Copertura BT. 709/DCI-P3 secondo gli standard CIE1976
NTSC in base all'area su CIE1976
sRGB: in base all'area su CIE1931
Copertura Adobe RGB secondo gli standard CIE1976
Se la connessione Ethernet sembra lenta, accedi al menu OSD e seleziona USB 3.0 o versioni successive che supportino la velocità LAN a 1 G.
La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.