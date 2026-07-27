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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD con dock USB-C

328P6VUBREB/00

Collegamenti più semplici
Il monitor Philips Brilliance con docking USB-C riduce l'ingombro dei cavi. Visualizza immagini in 4K UHD vivaci e nitide, connettiti in modo sicuro alla rete Intranet e ricarica il tuo notebook, tutto con un singolo cavo USB-C.
Vedi tutti i vantaggi

monitor con sistema docking USB-C

Collegamenti più semplici

  • P-Line

  • 32 (31,5"/80 cm diag.)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Docking station USB-C integrato

Docking station USB-C integrato

Questo display Philips è dotato di docking station USB di tipo C con rilascio di potenza. Il suo connettore USB-C sottile e reversibile garantisce il docking con un unico cavo in modo pratico. Semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche, come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45, alla docking station del monitor. Basta collegare il notebook e il monitor con un singolo cavo USB-C per guardare video a risoluzione elevata e trasferire dati ad altissima velocità, mentre alimenti e ricarichi il notebook allo stesso tempo.

Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C

Collega il tuo notebook con un unico cavo USB-C

Questo display Philips è dotato di un connettore USB di tipo C con rilascio di potenza. Grazie alla gestione dell'alimentazione intelligente e flessibile, puoi alimentare/ricaricare direttamente il tuo dispositivo compatibile*. L'USB-C sottile e reversibile garantisce una connessione docking con un unico cavo in modo facile. Puoi guardare video ad alta risoluzione e trasferire dati a una velocità elevatissima, mentre alimenti e ricarichi contemporaneamente il dispositivo compatibile.

Alimenta e ricarica dal monitor un notebook compatibile

Questo monitor è dotato di un connettore USB-C integrato che soddisfa gli standard di rilascio di potenza USB. Grazie alla gestione dell'alimentazione intelligente e flessibile, puoi accendere e/o ricaricare il tuo *notebook compatibile direttamente dal monitor utilizzando un unico cavo USB-C.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt

  2. Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.

  3. Attività come la condivisione dello schermo e lo streaming video e audio online con Internet possono influire sulle prestazione della rete. L'hardware, la larghezza di banda della rete e le sue prestazioni determinano la qualità finale dell'audio e del video.

  4. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  5. Luminosità (tipica): 400 cd/m2

  6. Copertura BT. 709/DCI-P3 secondo gli standard CIE1976

  7. NTSC in base all'area su CIE1976

  8. sRGB: in base all'area su CIE1931

  9. Copertura Adobe RGB secondo gli standard CIE1976

  10. Se la connessione Ethernet sembra lenta, accedi al menu OSD e seleziona USB 3.0 o versioni successive che supportino la velocità LAN a 1 G.

  11. La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.

  12. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.