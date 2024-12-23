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Evnia Gaming Monitor Monitor per giochi QD OLED

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Evnia Gaming MonitorMonitor per giochi QD OLED

27M2N8500/01

Evnia Gaming Monitor Monitor per giochi QD OLED

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Software e driver

Driver per Windows 10

  • versione: V1.0
  • ZIP file, 91.7 kB
  • 23 December 2024

Driver per Windows 11

  • versione: V1.0
  • ZIP file, 91.7 kB
  • 23 December 2024

Manuali e documentazione

Manuale di installazione

  • PDF file, 7.9 MB
  • 20 March 2026

Guida rapida

  • PDF file, 600.7 kB
  • 24 February 2026

Garanzia e assistenza

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