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Garanzia di 2 anni
27M2N8500/01
Evnia 8000
26,5" (67,3°cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Preparati a giocare fino a una velocità di 360°Hz con una definizione dell'immagine sbalorditiva. Raggiungi obiettivi e traguardi più velocemente, per non parlare della nitidezza senza precedenti: i giochi appariranno puliti e nitidi mentre attraversi i livelli e sfrecci tra le scene.
Difendi i veri colori del display QD-OLED dal rischio di deterioramento nel tempo. Per aumentare la durata del monitor, questo modello integra uno schermo in grafene che mantiene il pannello sempre fresco. Il grafene preserva l'integrità del display disperdendo uniformemente il calore generato dalla luce blu emessa dallo schermo e raffreddandolo in modo più efficace rispetto alla grafite. Per i gamer, si traduce nella possibilità di poter giocare con la certezza che i colori del gioco rimarranno sempre perfetti, pixel per pixel.
Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560 x 1440 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni e densità di pixel, abilitati da sorgenti ad ampia larghezza di banda, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.
Riconoscimenti
4.8
su 5
6
Recensioni
Mannaiaeva
04/08/2025
Italia
Compratore verificato
Monitor eccezzionale !
Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
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Darkpcrgb
22/03/2025
Italia
Compratore verificato
Ottima qualità del pannello
Non ho mai trovato un difetto nei monitor Philips, qualità eccelsa del pannello, ottime le luci ambiligth.
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED
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PNCS
07/11/2025
United Kingdom
QDOLED
JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...
Pro
BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....
Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor
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Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse. Il modello di misurazione è 1 linea orizzontale.
Copertura DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC e Adobe RGB in base all'area su CIE1976.
Pixel attivi: 2560 (O) x 1440 (V). Numero di pixel totali: 2576 (O) x 1456 (V); pixel in più su ciascun lato, spazio riservato all'orbita dei pixel.
Il rapporto tra la luce di emissione del display nell'intervallo 415 - 455 nm e l'emissione del display di nell'intervallo 400 - 500 nm deve essere inferiore al 50%.
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Questo monitor mira alla sostenibilità: la base è realizzata per il 35% in plastica riciclata.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.
I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.
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Supporto interfaccia NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Assicurati di aggiornare il driver NVIDIA® G-SYNC® alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Assicurati che la tua scheda grafica supporti NVIDIA® G-SYNC®