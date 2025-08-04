ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Energy Label Europe G
    Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Energy Label Europe G
    Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione
  • Il gaming oltre l'innovazione

Evnia Gaming MonitorMonitor per giochi QD OLED

27M2N8500/01

4.8
| (6) Recensioni

2 Riconoscimenti

Il gaming oltre l'innovazione
Questo monitor è progettato per giocare ad alta velocità. La velocità di aggiornamento a 360°Hz, il pannello OLED QD e la certificazione DisplayHDR TrueBlack 400 lo rendono una combinazione di velocità incredibile e qualità delle immagini superiore.
Vedi tutti i vantaggi

Il gaming oltre l'innovazione

  • Evnia 8000

  • 26,5" (67,3°cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Velocità di aggiornamento a 360°Hz: per un'esperienza di gioco ultraveloce e nitida.

Velocità di aggiornamento a 360°Hz: per un'esperienza di gioco ultraveloce e nitida.

Preparati a giocare fino a una velocità di 360°Hz con una definizione dell'immagine sbalorditiva. Raggiungi obiettivi e traguardi più velocemente, per non parlare della nitidezza senza precedenti: i giochi appariranno puliti e nitidi mentre attraversi i livelli e sfrecci tra le scene.

Protegge e raffredda per una chiarezza duratura dei colori

Protegge e raffredda per una chiarezza duratura dei colori

Difendi i veri colori del display QD-OLED dal rischio di deterioramento nel tempo. Per aumentare la durata del monitor, questo modello integra uno schermo in grafene che mantiene il pannello sempre fresco. Il grafene preserva l'integrità del display disperdendo uniformemente il calore generato dalla luce blu emessa dallo schermo e raffreddandolo in modo più efficace rispetto alla grafite. Per i gamer, si traduce nella possibilità di poter giocare con la certezza che i colori del gioco rimarranno sempre perfetti, pixel per pixel.

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560 x 1440 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni e densità di pixel, abilitati da sorgenti ad ampia larghezza di banda, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Riconoscimenti

  • Award image PBTAWARD63
  • Award image PBTAWARD64

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.8

su 5

6

Recensioni

3
2
1

04/08/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Monitor eccezzionale !

Monitor perfetto in tutte le sue caratteristiche . Credo che a questo prezzo sia uno dei migliori monitor in circolazione ad oggi, tenendo conto che è anche un OLED. Se proprio vogliamo trovarci un neo è il tasto di accensione e spegnimento posto sul retro del monitor. A mio avviso un pò scomodo.

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED

22/03/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottima qualità del pannello

Non ho mai trovato un difetto nei monitor Philips, qualità eccelsa del pannello, ottime le luci ambiligth.

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 Monitor per giochi QD OLED

07/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

QDOLED

JUMPED FROM IPS TO THIS ONE QDOLED AND I AM AMAZED, BY WHAT I GET,,,THE COLOURS THE SPEED OF IT... ITS SATISFIED... IF I KNEW ABOUT IT WOULD BOUGHT IT BEFORE... WORTH THE COINS IT COST... AT THIS TIME...

Pro

BOUGHT ONE BECAUSE MY FRIEND BOUGHT AN OLED FROM MSI, DID LIKED HOW IT LOOKS LIKE, SO FOUND FOR MYSELF SMTH SIMILAR....

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M2N8500 QD OLED gaming monitor

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse. Il modello di misurazione è 1 linea orizzontale.

  2. Copertura DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC e Adobe RGB in base all'area su CIE1976.

  3. Pixel attivi: 2560 (O) x 1440 (V). Numero di pixel totali: 2576 (O) x 1456 (V); pixel in più su ciascun lato, spazio riservato all'orbita dei pixel.

  4. Il rapporto tra la luce di emissione del display nell'intervallo 415 - 455 nm e l'emissione del display di nell'intervallo 400 - 500 nm deve essere inferiore al 50%.

  5. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  6. Questo monitor mira alla sostenibilità: la base è realizzata per il 35% in plastica riciclata.

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.

  8. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  10. Supporto interfaccia NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  11. Assicurati di aggiornare il driver NVIDIA® G-SYNC® alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  12. Assicurati che la tua scheda grafica supporti NVIDIA® G-SYNC®