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Evnia Gaming Monitor Monitor per il gioco Quad HD

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Evnia Gaming MonitorMonitor per il gioco Quad HD

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Evnia Gaming Monitor Monitor per il gioco Quad HD

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Software e driver

Software SmartControl

  • versione: V7.0.0
  • ZIP file, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Driver per Windows 8 - English (US)

  • versione: 27M1N
  • ZIP file, 10 kB
  • 22 October 2021

Manuali e documentazione

Guida rapida - English (US)

  • PDF file, 8.9 MB
  • 7 February 2024

Classificazione energetica

  • PDF file, 75.1 kB
  • 8 June 2023

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