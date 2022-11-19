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Evnia Gaming MonitorMonitor per il gioco Quad HD

27M1N5500ZA/00

4.5
| (4) Recensioni

1 premio

Vivi il gioco
Questo monitor per il gioco Philips offre immagini cristalline e un'azione di gioco fluida. La velocità di aggiornamento rapida FreeSync di 170 Hz con HDR crea un'esperienza nitida e realistica. Il display a cornice sottile con Ultra Wide-Color potenzia il coinvolgimento visivo.
Vedi tutti i vantaggi

Vivi il gioco

  • Evnia 5000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

La tecnologia IPS Nano Color amplia la gamma cromatica per immagini brillanti

La tecnologia IPS Nano Color amplia la gamma cromatica per immagini brillanti

Per le esigenze critiche di imaging, gioco e produttività, il display Nano IPS offre la massima precisione dei colori su un ampio angolo visuale senza variazioni di colore. Rossi più vividi, verdi più intensi e blu più profondi. Ultra Wide-Color con tecnologia IPS Nano Color utilizza nanoparticelle ottimizzate al fosforo KSF per assorbire la luce in eccesso creata dallo schermo e produrre splendidi colori realistici. I nostri pannelli di visualizzazione offrono fino al 98% di copertura della gamma cromatica DCI-P3 per la purezza del colore, come definito da The Society of Motion Pictures and Television Engineers per immagini di qualità cinematografica.

AMD FreeSync™ Premium; gioco fluido, senza distorsioni e scatti

AMD FreeSync™ Premium; gioco fluido, senza distorsioni e scatti

Il gioco non dovrebbe essere una scelta tra grafica incostante o fotogrammi interrotti. La tecnologia AMD FreeSync™ Premium offre ai giocatori più esigenti un'esperienza di gioco fluida e senza distorsioni al massimo delle prestazioni. Non ci sono compromessi: gioca in tutta sicurezza con un'elevata frequenza di aggiornamento, compensazione di frame rate bassi e a bassa latenza.

Compatibilità certificata con NVIDIA® G-SYNC® per un gioco veloce e fluido

Compatibilità certificata con NVIDIA® G-SYNC® per un gioco veloce e fluido

Quando si gioca a videogame intensi con velocità di aggiornamento elevate, in mancanza di una sincronizzazione grafica ottimale può verificarsi l'effetto schermo strappato. Il display Philips dispone di una compatibilità certificata con NVIDIA® G-SYNC®, per ridurre l'effetto schermo strappato e sincronizzazione della velocità di aggiornamento del monitor con l'output della scheda grafica per un'esperienza di gioco più fluida. Le scene appaiono istantaneamente, gli oggetti sono più nitidi e il gioco risulta fluido, per un'esperienza visiva straordinaria e un notevole vantaggio competitivo.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

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Recensioni

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4.5

su 5

4

Recensioni

4
2
1

19/11/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Superba qualità dei colori

Monitor IPS con colori eccezionali, ottima l'ergonomia relativamente alle varie posizioni dello schermo. Ottima la dotazione di porte. Unica pecca la carica rapida USB non mi sembra così rapida!

Pro

Qualità colori

Contro

Porta USB rapida

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor per il gioco Quad HD

Sì, consiglio questo prodotto

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08/09/2022

Italia

Italia

Philips: una garanzia

Provengo da un Philips 27" (276E9Qjab LED Ips Freesync 75 Hz Full Hd) ma volevo qualcosa di migliore per il gaming. Devo dire che Philips è una garanzia. Ho acquistato il Philips Gaming 27M1N5500ZA - 27 Pollici QHD Monitor, 170Hz, Nano IPS e devo dire che è eccezionale. La risoluzione in 2k associata ad una RTX 3060ti mi ha affascinato sia nell'uso quotidiano che durante il gioco su Warzone. I movimenti sono molto fluidi e senza alcun bug. Ho provato ad attivare l'HDR e i video da youtube in HDR sembrano di viverli dal vivo. Insomma, un prodotto fantastico e che consiglio di acquistare per chi come me vuole un monitor non vistoso da gaming, di facile utilizzo per il lavoro e che passa al gaming senza limiti.

Pro

Qualità display, HDR, nanoIPS, 1ms, 2k, qualità materiali, possibilità di ruotarlo

Contro

Nessuno.

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Sì, consiglio questo prodotto

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24/12/2022

España

España

Compratore verificato

Monitor Qhd 170mhzs

tiene una gran pantalla, gran tasa de refresco , hdr, FreeSync y filtro de azul bajo, modos de juego, me hizo decantarme por este modelo que tuviese la conectividad 2 dvi port, 2 puertos hdmi (que junto a un Chrome Cast y los altavoces integrados , te permiten ver una película o una serie. Lo que menos me gusta es la calidad de sonido de los altavoces, que suenan un poco a lata, pero con la salida de auriculares lo he conectado a la caja del subwoofer, mejorando la calidad de sonido. hubiera estado muy bien que trajese u mando a distancia, para esos días en los que usas el monitor con Netflix o Disney+ no tener que levantarte a encender o apagar el monitor, o cambiar la entrada de video

Pro

Casi todo, y a destacar su bajo consumo 31,8W, donde la media esta entre 50 y 60W

Contro

la Ubicación del botón "joystick", para moverte por los menús del monitor. La Calidad de sonido en los altavoces integrados, un Mando a distancia para encender/apagar, subir o bajar volumen de los altavoces y elegir la entrada de video

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Gaming Monitor 27M1N5500ZA Monitor para juegos Quad HD

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. La parola "IPS", il marchio e i brevetti delle tecnologie appartengono ai legittimi proprietari.

  2. La risoluzione massima funziona solo con ingresso DP.

  3. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  4. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  5. La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  6. MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  7. Colori del display: è possibile raggiungere 10 bit solo con QHD a 120 Hz

  8. Copertura DCI-P3 secondo gli standard CIE1976

  9. NTSC in base all'area su CIE1976

  10. sRGB: in base all'area su CIE1931

  11. Copertura Adobe RGB secondo gli standard CIE1976

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Tutti i diritti riservati. AMD, il logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ e le combinazioni derivanti sono marchi commerciali di Advanced Micro Devices, Inc. Gli altri nomi dei prodotti utilizzati nella presente pubblicazione sono forniti solo per scopi identificativi e potrebbero essere marchi commerciali delle rispettive aziende.

  13. Supporto interfaccia NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort

  14. Assicurati di aggiornare il driver NVIDIA® G-SYNC® alla versione più recente. Per ulteriori informazioni, consulta il sito Web NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  15. Assicurati che la tua scheda grafica supporti NVIDIA® G-SYNC®

  16. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.