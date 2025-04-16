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Software e driver

Driver per Windows 10

  • versione: V1.0
  • ZIP file, 178.5 kB
  • 16 April 2025

Driver per Windows 11

  • versione: V1.0
  • ZIP file, 178.5 kB
  • 16 April 2025

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 1.2 MB
  • 3 June 2026

Istruzioni d'uso

  • PDF file, 3.1 MB
  • 7 May 2025

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