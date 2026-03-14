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Garanzia di 2 anni
27E2N2500/00
Serie 2000
27" (68,6 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.
Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560 x 1440 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni e densità di pixel, abilitati da sorgenti ad ampia larghezza di banda, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.
SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.
3.8
su 5
5
Recensioni
Gabbiani
14/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è ottimo e a un costo molto contenuto
Installazione avvenuta nel collegamento tra pc e monitor istantanea automatica
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD
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DODO2000
29/01/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo
monitor con ottimo rapporto qualità/prezzo. La risoluzione dello schermo è adeguata per una buona e chiara visione
Pro
buone caratteristiche al giusto prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Eughenos
27/02/2026
Italia
Compratore verificato
Monitor
Conosco bene la marca già utilizzata più volte in passato
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD
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Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.
MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.