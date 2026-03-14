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  • Energy Label Europe C
    Progettato per la massima precisione
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MonitorMonitor Quad HD

27E2N2500/00

3.8
| (5) Recensioni
Progettato per la massima precisione
Questo monitor è ricco di funzioni che consentono di lavorare con assoluta precisione. Grazie alla risoluzione Quad HD, alla velocità di aggiornamento di 120 Hz e a un MPRT di 1 ms, questo monitor è in grado di riprodurre immagini estremamente dettagliate e definite.
Vedi tutti i vantaggi

Progettato per la massima precisione

  • Serie 2000

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisi

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità costante.

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560 x 1440 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni e densità di pixel, abilitati da sorgenti ad ampia larghezza di banda, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.

SmartContrast per livelli di nero molto intensi e dettagli nitidi

SmartContrast per livelli di nero molto intensi e dettagli nitidi

SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

5

Recensioni

3
2

14/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è ottimo e a un costo molto contenuto

Installazione avvenuta nel collegamento tra pc e monitor istantanea automatica

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

29/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

monitor con ottimo rapporto qualità/prezzo. La risoluzione dello schermo è adeguata per una buona e chiara visione

Pro

buone caratteristiche al giusto prezzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

27/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Monitor

Conosco bene la marca già utilizzata più volte in passato

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

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Esclusioni di responsabilità

  1. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  2. La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  3. MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  4. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  5. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.