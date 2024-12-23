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Software e driver

Driver per Windows 10

  • versione: V1.0
  • ZIP file, 90.8 kB
  • 23 December 2024

Driver per Windows 11

  • versione: V1.0
  • ZIP file, 90.8 kB
  • 23 December 2024

Manuali e documentazione

Guida rapida

  • PDF file, 6.3 MB
  • 13 January 2025

Classificazione energetica

  • PDF file, 67.9 kB
  • 21 November 2024

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