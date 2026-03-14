la ringraziamo per aver condiviso la sua esperienza così dettagliata. Siamo davvero spiacenti nel leggere che, nonostante la sostituzione in garanzia, il problema di sfarfallio dello schermo a 120 Hz e lo spegnimento dopo circa un’ora di utilizzo persista. Comprendiamo pienamente la sua insoddisfazione, soprattutto considerando il tempo dedicato alle prove e il disagio riscontrato nell’uso quotidiano. Questo comportamento non è in linea con gli standard di qualità che ci impegniamo a garantire. Il suo feedback è molto importante per noi e verrà condiviso con i nostri team tecnici per ulteriori analisi, in modo da individuare la causa e prevenire situazioni simili. La invitiamo, se lo desidera, a contattare nuovamente il nostro servizio di assistenza indicando che il problema persiste anche sull’unità sostitutiva, così da poter valutare ulteriori soluzioni (verifica tecnica più approfondita o opzioni alternative). Ci scusiamo sinceramente per il disagio arrecato e restiamo a disposizione per supportarla al meglio.