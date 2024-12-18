ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Monitor Monitor LCD con dock USB-C

Supporto

MonitorMonitor LCD con dock USB-C

276B1/00

Monitor Monitor LCD con dock USB-C

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Software e driver

Manuale di istruzioni

  • PDF file, 1.7 MB
  • 18 December 2024

Software SmartControl

  • versione: V7.0.0
  • ZIP file, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Manuali e documentazione

Nota su certificazione TCO - English (US)

  • PDF file, 291.7 kB
  • 8 June 2023

Guida rapida - English (US)

  • PDF file, 1.5 MB
  • 1 June 2023

Garanzia e assistenza

Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto

Garanzia

Le nostre politiche di garanzia dei prodotti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti