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MonitorMonitor LCD con dock USB-C

276B1/00

3.4
| (7) Recensioni

1 premio

Collegamenti più semplici
Questo monitor Philips offre 90 W di potenza erogata e una semplice soluzione docking per laptop. Visualizza immagini QHD, ricarica un laptop e usa una connessione Ethernet, il tutto con un unico cavo USB-C. Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi.
Vedi tutti i vantaggi

con docking USB-C

Collegamenti più semplici

  • B-Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente da un monitor

Lo standard USB-C consente l'alimentazione/la ricarica del laptop direttamente da un monitor

Questo display Philips è dotato di una docking station USB di tipo C integrata con rilascio di potenza. Grazie alla gestione dell'alimentazione intelligente e flessibile, puoi alimentare/ricaricare direttamente il tuo laptop compatibile*. Il suo connettore USB-C sottile e reversibile garantisce il docking con un unico cavo in modo facile. Semplifica le connessioni collegando tutte le periferiche come tastiera, mouse e cavo Ethernet RJ-45 alla docking station del monitor. Puoi guardare video ad alta risoluzione e trasferire dati a una velocità elevatissima, mentre alimenti e ricarichi il notebook allo stesso tempo.

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Immagini Crystalclear con pixel Quad HD 2560 x 1440 pixel

Questi schermi Philips offrono immagini cristalline in Quad HD da 2560x1440 o 2560x1080 pixel. Utilizzando pannelli ad elevate prestazioni con alta densità di pixel e grazie alla larghezza di banda favorita da sorgenti come USB-C, Displayport e HDMI, questi nuovi display danno vita alle tue immagini e alla tua grafica. Se cerchi soluzioni professionali CAD-CAM che ti garantiscano informazioni estremamente dettagliate, utilizzino applicazioni grafiche in 3D, o se necessiti di un supporto per presentazioni finanziarie su fogli di calcolo elettronici di grandi dimensioni, i display Philips ti assicurano immagini cristalline.

Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi

Certificazione TUV Eye Comfort per ridurre l'affaticamento degli occhi

Il display Philips è conforme allo standard TUV Rheinland Eye Comfort per prevenire l'affaticamento degli occhi dovuto a un uso prolungato del computer. Grazie alla certificazione TUV Eye Comfort, i display Philips garantiscono l'assenza di sfarfallio, modalità a bassa emissione di luce blu, assenza di fastidiosi riflessi, un ampio angolo visuale e una minore riduzione della qualità dell'immagine da angolazioni diverse, nonché un design ergonomico del piedistallo per un'esperienza visiva ideale. Proteggi la salute dei tuoi occhi e aumenta la produttività del tuo lavoro.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Riconoscimenti

  • Award image AWARD-7185186

Recensioni

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3.4

su 5

7

Recensioni

3

03/10/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Oltre le aspettative

Qualità/Prezzo molto buono, Alta Risoluzione, Facilità e Praticità di utilizzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 278B1 Monitor LCD con PowerSensor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 278B1 Monitor LCD con PowerSensor

23/01/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto fantastico

Prodotto ottimo, monitor di altissima qualità che ora utilizzo con Mac mini

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 346B1C Monitor LCD UltraWide Curvo con USB-C

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 346B1C Monitor LCD UltraWide Curvo con USB-C

29/10/2020

Italia

Italia

Fantastico

Per far funzionare il proprio MacBook bisogna usare il cavo USB-C che viene fornito insieme al monitor. È assolutamente perfetto, un sogno da usare con il macbook. Con un solo cavo hai: video, internet via ethernet, carica. Un sogno!

Pro

Perfetto

Contro

Risoluzione "Quad HD" 3440x1440 pixel e non 4K

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 346B1C Monitor LCD UltraWide Curvo con USB-C

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 346B1C Monitor LCD UltraWide Curvo con USB-C

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Esclusioni di responsabilità

  1. La risoluzione massima funziona con ingresso USB-C, DP o HDMI.

  2. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  3. NTSC in base all'area su CIE1976

  4. sRGB: in base all'area su CIE1931

  5. Per la trasmissione video tramite USB-C, il notebook deve supportare la modalità USB-C DP Alt

  6. Attività come la condivisione dello schermo e lo streaming video e audio online con Internet possono influire sulle prestazioni della rete. L'hardware, la larghezza di banda della rete e le sue prestazioni determinano la qualità finale dell'audio e del video.

  7. Per la funzione di alimentazione e ricarica USB-C, il tuo notebook/dispositivo deve supportare le specifiche standard di rilascio di potenza USB-C. Per ulteriori dettagli, consulta il manuale dell'utente o il produttore del notebook.

  8. Se la connessione Ethernet sembra lenta, accedi al menu OSD e seleziona USB 3.0 o versioni successive che supportino la velocità LAN a 1 G.

  9. La valutazione EPEAT è valida solo nel paese in cui Philips registra il prodotto. Visita il sito https://epeat.sourcemap.com/ per lo stato di registrazione nel tuo paese.

  10. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.