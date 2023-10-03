Ho sostituito il mio vecchio Lenovo 24" funzionante ma con l'ingresso hdmi bruciato con questo Philips 27" grazie ad un'offerta online. Rispetto al precedente offre un immagine più nitida e calibrata, con una buona resa cromatica ed una più che soddisfacente gamma dinamica, con contrasti pieni senza perdità nei bianchi estremi. La luminosità è buona ma non eccellente, il monitor non è HDR e purtroppo non ha la profondità 10bit colore ma la piu economica 8bit+frc Nero profondo accettabile, ma il vincolo è la tecnologia utilizzata e in questa fascia di prezzo sono tutti abbastanza simili, infatti si possono notare bagliori e riflessi ai bordi. La cornice è sottile il profilo gradevole e la linea attuale, la regolazione in altezza e tilt rendono il monitor facilmente personalizzabile con assetto. Le impostazioni sono abbondanti, un pò confusionario il menù che risulta controintuitivo in certe impostazioni. Sono presenti 2 ingressi HDMI 2.0 e 1 DP 1.4, inoltre per un utilizzo occasionale e solo per il parlato abbiamo 2 piccoli speaker. Le funzioni usb sono presenti ma non le utilizzo Il vero grave problema è che quando entra nella modalità di basso consumo e risparmio energetico, non riesce a riaccendersi... inaccettabile... provato con diversi pc e laptop, quindi non è un problema di computer... peccato.