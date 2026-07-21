Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Monitor
Tutte le serie
Monitor LED
Fuori produzione
Supporto
201EL1SB/00
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Brochure commerciale localizzata
Istruzioni d'uso
Tutti (3)
Perché il display visualizza testo non nitido e caratteri irregolari?
I monitor LCD Philips sono Plug-and-Play?
Come si può pulire la superficie dell'LCD?
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti