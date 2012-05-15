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Fuori produzione
Display LED: un contrasto senza precedenti!
Questo display a LED eco-compatibile è dotato di un eccezionale fattore di contrasto da 1000000:1. Con ingressi doppi, colori naturali, il formato SmartContrast e la finitura lucida, il modello 201EL1 è la scelta ideale per tutte le tue esigenze
E-line da 51 cm (20")
1600 x 900 (HD+)
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
Il semplice controllo del formato immagine di Philips tramite OSD consente di passare dal formato 4:3 al formato panoramico e viceversa per adattarsi al display e ai contenuti, nonché di gestire immagini di grandi dimensioni senza dover scorrere tra le schermate o visualizzare file multimediali di grandi dimensioni in formato panoramico, senza distorsioni, con modalità standard in formato 4:3.
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5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Kety
15/05/2012
España
Este producto es fantastico
Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 191EL1SB LED Monitor
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