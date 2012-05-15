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Fuori produzione

Monitor LED

201EL1SB/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Display LED: un contrasto senza precedenti!

Questo display a LED eco-compatibile è dotato di un eccezionale fattore di contrasto da 1000000:1. Con ingressi doppi, colori naturali, il formato SmartContrast e la finitura lucida, il modello 201EL1 è la scelta ideale per tutte le tue esigenze

Vedi tutti i vantaggi

Display LED: un contrasto senza precedenti!

  • E-line da 51 cm (20")

  • 1600 x 900 (HD+)

Adatto a qualsiasi stile di vita

Tecnologia LED per colori naturali

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Semplice passaggio del formato immagine da panoramico a 4:3

Semplice passaggio del formato immagine da panoramico a 4:3

Il semplice controllo del formato immagine di Philips tramite OSD consente di passare dal formato 4:3 al formato panoramico e viceversa per adattarsi al display e ai contenuti, nonché di gestire immagini di grandi dimensioni senza dover scorrere tra le schermate o visualizzare file multimediali di grandi dimensioni in formato panoramico, senza distorsioni, con modalità standard in formato 4:3.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

15/05/2012

España

España

Este producto es fantastico

Mi monitor es estupendo, ningún problema, muy buena definición y una muy buena calidad/precio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per 191EL1SB LED Monitor

Sì, consiglio questo prodotto

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