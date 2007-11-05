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Fuori produzione
10FF2CMW/00
Ogni immagine racconta la tua storia
Schermo più ampio per un maggiore comfort di visualizzazione. Guarda le tue foto digitali ad alta densità di pixel con colori perfetti in qualità digitale con Philips PhotoFrame 10FF2CMW: ora con due cornici firmate da cambiare a seconda dell'umore o della stagione.
LCD da 25,9 cm (10,2")
Area visual. di 23,9 cm (9,4")
Queste eleganti cornici sono un accessorio artistico che si applica con facilità a Photo Frame per abbinarsi all'umore o all'arredamento della stanza.
L'alimentatore CA o la batteria interna consentono di scegliere il tipo di alimentazione desiderata.
Queste cornici firmate sono un elegante accessorio in alluminio spazzolato e mogano che si applica con facilità a Photo Frame per abbinarsi all'umore o all'arredamento della stanza.
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