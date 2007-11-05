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        Fuori produzione

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Ogni immagine racconta la tua storia

        Schermo più ampio per un maggiore comfort di visualizzazione. Guarda le tue foto digitali ad alta densità di pixel con colori perfetti in qualità digitale con Philips PhotoFrame 10FF2CMW: ora con due cornici firmate da cambiare a seconda dell'umore o della stagione.

        Vedi tutti i vantaggi

        Ogni immagine racconta la tua storia

        • LCD da 25,9 cm (10,2")

        • Area visual. di 23,9 cm (9,4")

        Eleganti cornici intercambiabili si abbinano al tuo umore e all'arredamento

        Queste eleganti cornici sono un accessorio artistico che si applica con facilità a Photo Frame per abbinarsi all'umore o all'arredamento della stanza.

        Utilizza un alimentatore CA o una batteria ricaricabile

        L'alimentatore CA o la batteria interna consentono di scegliere il tipo di alimentazione desiderata.

        Cornici firmate in alluminio spazzolato e mogano facili da cambiare

        Queste cornici firmate sono un elegante accessorio in alluminio spazzolato e mogano che si applica con facilità a Photo Frame per abbinarsi all'umore o all'arredamento della stanza.

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