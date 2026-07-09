È possibile utilizzare qualsiasi adattatore USB per caricare Philips OneBlade?

Per caricare OneBlade in modo sicuro ed efficiente, assicurarsi che l'adattatore USB soddisfi le seguenti specifiche:

Tensione in ingresso: 100-240 V.

Tensione in uscita: 5 V.

Potenza in uscita: 1 A o superiore.

Se si desidera caricare OneBlade in un ambiente con grandi quantità di vapore o umidità (ad esempio in un bagno), utilizzare sempre un adattatore impermeabile (IPX4).

Queste specifiche sono riportate sull'adattatore stesso (vedere l'esempio di seguito) o nella documentazione ricevuta al momento dell'acquisto dell'adattatore.

*Suggerimento: la X in IPX4 è un segnaposto e nella descrizione di un adattatore può comparire un'altra cifra al suo posto (ad esempio IP24 o IP44). Finché la seconda cifra dopo “IP” è “4”, l'adattatore è classificato come impermeabile.