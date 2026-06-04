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È possibile sincronizzare l'app Sonicare con l'app Apple Health?

Sì, a partire dalla versione 10.5.0, l'app Sonicare può essere sincronizzata con l'app Apple Health. 
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX9918/89 , HX9992/31 , HX9917/89 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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