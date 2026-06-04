Assistenza Philips
È possibile sincronizzare l'app Sonicare con l'app Apple Health?
Sì, a partire dalla versione 10.5.0, l'app Sonicare può essere sincronizzata con l'app Apple Health.
Passaggio uno:
scaricare l'app Sonicare dall'App Store di Apple e avviare l'app Sonicare.
Passaggio due:
completare i passaggi per utilizzare l'app Sonicare e collegare lo spazzolino.
Passaggio tre:
Nota:
- nell'app Sonicare, toccare l'icona ... in basso a destra nella schermata principale
- Toccare la sezione Impostazioni
- Toccare la sezione Impostazioni Apple Health
- Seguire le istruzioni relative alla connessione con Apple Health riportate in questa pagina
per la sincronizzazione continua con l'app Apple Health, è necessario uno spazzolino connesso a Sonicare e l'utilizzo costante dell'app Sonicare per iOS.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HX9918/89 , HX9992/31 , HX9917/89 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›