Assistenza Philips Quando è necessario sostituire la lama di Philips OneBlade?

Controllare l'indicatore di usura su OneBlade per stabilire quando è necessario sostituire la lama. Quando il simbolo di sostituzione è visibile chiaramente, la lama deve essere sostituita. Ogni lama ha una durata media di circa quattro mesi, ma ciò potrebbe variare in base alla propria routine.



In alternativa, è possibile monitorare le condizioni della lama nell'app Philips OneBlade.

Suggerimento: Per le lame OneBlade Intimate le indicazioni potrebbero differire da quelle riportate di seguito, in quanto il sistema di protezione della pelle potrebbe impedire la visibilità del simbolo di sostituzione. Ogni lama è progettata per una durata di circa quattro mesi, ma ciò varia in base alla propria routine ed è necessario sostituire la lama se si nota una riduzione delle prestazioni durante tale periodo.

Indicatore di sostituzione OneBlade è dotato di un indicatore di consumo che diventa gradualmente visibile. Il simbolo di una freccia apparirà lentamente sulla lama man mano che viene utilizzata. Quando tale simbolo (mostrato nella parte destra dell'immagine di seguito) è visibile chiaramente, la lama deve essere sostituita.



Per alcune lame più vecchie, una striscia verde (mostrata nella parte sinistra dell'immagine sotto) sarà visibile al posto del simbolo della freccia.



Per prestazioni ottimali, Philips consiglia di sostituire la lama ogni quattro mesi.



Visitare il nostro negozio online per acquistare le nuove lame per OneBlade. App Philips OneBlade Oltre a controllare l'indicatore di usura, è possibile monitorare lo stato della lama scaricando l'app Philips OneBlade. In base alla propria routine, l'app informerà quando è il momento di pensare alla sostituzione della lama.