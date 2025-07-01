È possibile utilizzare Philips OneBlade su pelle asciutta o bagnata?

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Garanzia di 2 anni
Tutti i modelli Philips OneBlade possono essere utilizzati sulla pelle bagnata o asciutta, con gel o schiuma da barba, nella vasca da bagno o sotto la doccia.
Sebbene la rasatura a secco spesso garantisca risultati migliori (poiché i peli bagnati aderiscono alla pelle), è possibile radersi come si preferisce. Se si sceglie di utilizzare gel o schiuma da barba, sciacquare regolarmente la lama con acqua per risultati ottimali.
Suggerimento: mentre alcuni prodotti includono un coperchio della porta di ricarica, questo non è il caso di Philips OneBlade. È possibile utilizzare OneBlade nella vasca da bagno o sotto la doccia senza coprire la porta di ricarica.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP1924/20 , QP1924/30 , QP2734/23 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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