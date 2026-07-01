Perché l'app Philips Sonicare richiede autorizzazioni
L'app Philips Sonicare richiede l'autorizzazione all'utente per accedere a funzioni del dispositivo mobile come l'accesso alla posizione o ai contatti. Ecco perché.
L'app Philips Sonicare potrebbe richiedere l'autorizzazione per accedere a:
Servizi di localizzazione
Identità
Calendario
Contatti
Funzioni del telefono
Microfono
L'autorizzazione per i servizi di localizzazione consente all'app Philips Sonicare di ricevere automaticamente le informazioni relative alla pulizia. I servizi di localizzazione non sono necessari per il funzionamento dell'app Philips Sonicare. Tuttavia, i dati relativi alla posizione verranno utilizzati per individuare il punto vendita più vicino o per reperire i dettagli di contatto del centro assistenza clienti del proprio paese.
Questa funzione consente di utilizzare l'account Google+ o Facebook per un accesso facile.
Questo permesso consente di creare una prenotazione con il dentista o l'igienista dentale. L'informazione è confidenziale e viene utilizzata solo per creare gli appuntamenti.
I contatti offrono l'opportunità di condividere con il dentista o l'igienista dentale i propri progressi nell'utilizzo dello spazzolino, utilizzando la relativa funzione. L'informazione è confidenziale e viene utilizzata solo per contattare il dentista o l'igienista dentale.
Viene richiesta l'autorizzazione ad accedere al telefono per poter contattare direttamente l'assistenza clienti Philips.
Viene richiesta l'autorizzazione ad accedere al microfono per riprodurre l'audio attraverso l'applicazione. L'accesso al microfono consente inoltre di utilizzare gli assistenti virtuali come Siri o Google Assistant per aprire l'applicazione. L'app Philips Sonicare non effettua registrazioni con il microfono.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:HX7421/08 , HX7420/08 , HX7423/08 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›