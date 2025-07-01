Come e quando utilizzare l'olio in Philips Airfryer?

Con Airfryer è possibile utilizzare qualsiasi tipo di olio da griglia, cottura a forno, arrosto o frittura. Inoltre, è possibile utilizzare grasso animale.
Nota bene:
Aggiunta di olio ai piatti a base di patate preparati in casa (come le patatine fritte):
- Aggiungere olio solo agli ingredienti e non direttamente nel recipiente di Airfryer.
- Gli alimenti prefritti come patatine fritte surgelate, nugget di pollo, involtini primavera, ecc. non necessitano di olio aggiuntivo.
- Non utilizzare olio spremuto a freddo, dal momento che può bruciare ad alte temperature.
Aggiunta di olio a ingredienti più grandi (come cosce di pollo o carne):
- Pelare le patate e tagliarle nella forma preferita.
- Immergere le patate in un recipiente pieno d'acqua per almeno 30 minuti, toglierle e asciugarle con della carta da cucina.
- Versare mezzo cucchiaio di olio in un recipiente. Posizionare le patate nel recipiente e mescolarle finché non sono ricoperte d'olio.
- Utilizzando un utensile da cucina o le mani, posizionare le patate nel cestello dell'apparecchio.
Per aggiungere olio a piatti impanati fatti in casa:
- Se necessario, asciugare l'esterno degli alimenti con carta da cucina.
- Spennellare leggermente l'olio sulla parte esterna degli alimenti oppure utilizzare un olio spray. Ricoprire solo con 1 strato. L'olio in eccesso cadrà nel recipiente durante il processo di cottura con aria calda.
mescolare un po' d'olio con il pangrattato prima di impanare, oppure spruzzare/spennellare un po' d'olio sul pangrattato.Suggerimento
: è possibile marinare la carne o il pollame invece di spennellare l'olio all'esterno.
Le soluzioni riportate sopra sono state utili per risolvere il problema? Se il problema persiste, contattare Philips per ulteriore assistenza.