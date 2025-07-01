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Come e quando utilizzare l'olio in Philips Airfryer?

Sebbene Philips Airfryer non richieda olio per cuocere e friggere gli alimenti, l'aggiunta di olio direttamente agli ingredienti freschi durante la preparazione, come patate appena pelate o pollo, può creare uno strato croccante e migliorare il gusto complessivo del piatto.
Nota: non versare mai olio nel recipiente di Airfryer.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: NA565/02 , HD9240/90R1 , HD9953/00R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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