    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Progettato per i creativi. Calibrato per la perfezione.

     
    Scopri la potenza della risoluzione 5K del tuo display perfetto con connettività Thunderbolt™ 4 senza interruzioni, funzione Calman Ready per colori calibrati e precisione da studio professionale.

    Precisione perfezionata

    Motore visivo per lo studio creativo moderno


    Il monitor Philips Brilliance 27E3U7903 disegnato per i professionisti che esigono più dei semplici pixel offre la risoluzione 5K con 218 PPI per dettagli ultra precisi, colori realistici e compatibilità perfetta con flussi di lavoro.

    visualization for 4k vs 5k

    Che tu stia montando un lungometraggio, creando scene 3D o progettando immagini ad alta fedeltà, ogni sfumatura e ogni fotogramma saranno riprodotti esattamente come li hai desiderati.

     

    • Risoluzione 5K UHD 5.120 x 2.880
    • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Precisione di colori: Delta E <2 
    • Certificazione HDR600

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Progettato pensando ai creativi

    Ogni pixel, ogni dettaglio: semplicemente perfetto


    Dai coloristi agli animatori e dai produttori musicali agli autori di giochi, il monitor Philips Brilliance si adatta con precisione e stile a ogni flusso di lavoro. L’elegante vetro frontale antiriflesso garantisce una visione confortevole in qualsiasi condizione di luce. Il design pulito e minimalista s’inserisce perfettamente negli ambienti creativi.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Prestazioni, docking e consegna

    Thunderbolt™ 4. Docking completo. Zero ingombri.


    Un solo cavo. Possibilità infinite. Il monitor Philips Brilliance non è un semplice display, è un dodo centrale della tua configurazione creativa. Grazie al Thunderbolt™ 4 all’entrata e all’uscita, al collegamento a catena e al docking totale, il tuo studio diventa più ordinato, veloce e potente.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    La tua configurazione semplificata

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Sempre al fuoco

    La camera web che lavora sodo come te.


    La camera web da 5 MP con l’inquadratura automatica che garantisce la nitidezza e l’inquadratura centrale, indipendentemente dai tuoi movimenti. È una soluzione perfetta per i creativi ibridi che bilanciano la collaborazione e la concentrazione profonda.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Progettato per ispirare


    Design minimalista. Massimo impatto.

    Con il monitor Philips Brilliance ispirato ai moderni studi creativi il tuo ambiente di lavoro diventa molto sofisticato. L’estetica moderna con le sue linee pulite e la soluzione strutturale e funzionale creano un ambiente in cui ti piacerà lavorare.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Sei pronto a creare?

     
    Potenzia il tuo studio con il moitor Philips Brilliance

