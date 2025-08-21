Termini di ricerca
Il monitor Philips Brilliance 27E3U7903 disegnato per i professionisti che esigono più dei semplici pixel offre la risoluzione 5K con 218 PPI per dettagli ultra precisi, colori realistici e compatibilità perfetta con flussi di lavoro.
Che tu stia montando un lungometraggio, creando scene 3D o progettando immagini ad alta fedeltà, ogni sfumatura e ogni fotogramma saranno riprodotti esattamente come li hai desiderati.
Dai coloristi agli animatori e dai produttori musicali agli autori di giochi, il monitor Philips Brilliance si adatta con precisione e stile a ogni flusso di lavoro. L’elegante vetro frontale antiriflesso garantisce una visione confortevole in qualsiasi condizione di luce. Il design pulito e minimalista s’inserisce perfettamente negli ambienti creativi.
Registi e montatori
di video
Grafici
Animatori e autori
di giochi
Fotografi e
coloristi
Un solo cavo. Possibilità infinite. Il monitor Philips Brilliance non è un semplice display, è un dodo centrale della tua configurazione creativa. Grazie al Thunderbolt™ 4 all’entrata e all’uscita, al collegamento a catena e al docking totale, il tuo studio diventa più ordinato, veloce e potente.
La camera web da 5 MP con l’inquadratura automatica che garantisce la nitidezza e l’inquadratura centrale, indipendentemente dai tuoi movimenti. È una soluzione perfetta per i creativi ibridi che bilanciano la collaborazione e la concentrazione profonda.
